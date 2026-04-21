¡Oficial! Cruz Azul cerrará fase regular en el Estadio Banorte

Cruz Azul disputará su último partido de la fase regular del torneo Clausura 2026 en la capital del país. El club informó que el duelo correspondiente a la jornada 17 frente a Necaxa cambiará de sede y se jugará en el Estadio Banorte, con autorización de la Liga MX. A través de un comunicado oficial, la institución explicó que la solicitud fue avalada por las autoridades del torneo, lo que permitirá al equipo cerrar esta etapa del campeonato en la Ciudad de México. El encuentro está programado para el próximo 26 de abril a las 19:00 horas.

En el mensaje difundido, el club señaló que esta decisión responde, en parte, a la intención de acercarse nuevamente a su afición en la capital. También reconoció el respaldo de la liga y de la administración del inmueble para concretar el cambio de sede en la recta final del torneo.

El compromiso ante Necaxa será significativo para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, ya que representa la última oportunidad para ajustar detalles antes del inicio de la fase final. Además, el regreso a este recinto implica reencontrarse con un escenario que ha sido habitual para el club en distintos momentos recientes. Se espera que el partido cuente con una buena asistencia, considerando el contexto de cierre de fase regular y la expectativa de los aficionados por ver al equipo en la capital. Cruz Azul llega a esta jornada con la mira puesta en la liguilla, donde buscará competir por el título. A pesar de esta modificación puntual, la directiva fue clara en señalar que no habrá cambios en la planificación para la fase final. En caso de avanzar a los Cuartos de Final, el equipo mantendrá como sede el Estadio Cuauhtémoc, donde ha venido disputando sus partidos como local durante el torneo.

Este ajuste logístico no altera el calendario ni las condiciones deportivas del cierre de campaña, pero sí representa un movimiento relevante en términos de operación y vínculo con la afición. Cruz Azul opta así por concluir la fase regular en la Ciudad de México, antes de encarar la etapa decisiva del Clausura 2026.

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