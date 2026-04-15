¡Arsenal a Semifinales! El equipo de Arteta elimina al Sporting de Lisboa y vuelve a la élite de la Champions League

El Arsenal cumplió en casa y, sin necesidad de un triunfo en la Vuelta, aseguró su lugar entre los cuatro mejores clubes de Europa. En el Emirates Stadium de Londres, los Gunners igualaron sin goles frente al Sporting de Lisboa, pero hicieron valer el 1-0 obtenido en la Ida para quedarse con la serie de los Cuartos de Final de la Champions League con marcador global de 1-0. El conjunto londinense manejó un partido cerrado, con pocas concesiones y mucha tensión hasta el final. Arsenal generó varias llegadas de peligro, entre ellas un cabezazo de Leandro Trossard al poste al minuto 84, además de intentos de Eberechi Eze, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, mientras que Sporting también tuvo opciones claras, como un disparo de Geny Catamo al poste en la primera parte y un remate de João Simões apenas desviado en el tiempo agregado.

La eliminatoria se definió realmente por lo sucedido en Lisboa. Ahí, el Arsenal tomó ventaja con un gol de Kai Havertz al minuto 91 en la Ida, un tanto que terminó marcando el destino de la serie y que ahora pone a los ingleses en una nueva antesala de Final europea. Ese 1-0, era la diferencia con la que el club inglés llegaba a la Vuelta en Londres.

Este pase también tiene un peso histórico para el club. Arsenal buscaba alcanzar las Semifinales de la Champions League por segunda temporada consecutiva, algo que nunca había logrado previamente. Además, en su historial del torneo, los Gunners tenían como referencia más reciente la edición 2008-09 entre sus presencias en esta instancia, lo que dimensiona la relevancia de esta nueva clasificación. Con el boleto ya en la mano, el siguiente desafío del Arsenal será el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero ya había asegurado su lugar en Semifinales tras eliminar al Barcelona por marcador global de 3-2, por lo que la serie ya quedó definida. El primer partido se jugará el 29 de abril y la Vuelta el 5 de mayo. Así, el Arsenal mantiene vivo el sueño de volver a una Final de Champions League, torneo en el que su mejor actuación histórica sigue siendo la de la temporada 2005-06, cuando alcanzó el partido por el título.

Ahora, tras resistir en Londres frente al Sporting de Lisboa, los Gunners dieron un paso más en una campaña que ya es una de las más importantes del club en Europa en los últimos años.

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