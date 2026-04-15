Bayern Múnich echa al Real Madrid y se citará con el campeón PSG en Semifinales

El encuentro comenzó con un golpe madridista, ya que Arda Güler adelantó al conjunto español apenas al minuto 1. Sin embargo, la reacción del Bayern fue inmediata y Aleksandar Pavlovic igualó al 6’.

Ahora, el siguiente obstáculo para los alemanes será el PSG, que ya había asegurado su pase tras dejar fuera al Liverpool.

El Bayern Múnich volvió a sacudir Europa. En una eliminatoria cargada de goles, remontadas emocionales y drama hasta el tiempo agregado, el cuadro bávaro derrotó 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y selló su boleto a las Semifinales de la Champions League con marcador global de 6-4.

Más adelante, Güler volvió a aparecer para poner el 2-1 del Real Madrid al 29’, pero Harry Kane respondió al 38’ para mantener con vida al cuadro alemán antes del descanso.

Todavía en la primera mitad, Kylian Mbappé marcó el 3-2 para los visitantes al 42’, dejando la eliminatoria totalmente encendida.

En el complemento, el Bayern no dejó de insistir y encontró premio en la recta final del partido, luego de la expulsión de Eduardo Camavinga. Luis Díaz firmó el 3-3 al 89’, desatando la locura en Múnich, mientras que Michael Olise sentenció el 4-3 al 94’ tras un contragolpe encabezado por Harry Kane.

Ese tanto terminó por inclinar definitivamente la serie del lado bávaro, en una noche en la que el Real Madrid peleó hasta el final, pero no pudo sostener la ventaja en territorio alemán. Además, Eduardo Camavinga fue expulsado al 86’ tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Con este resultado, el Bayern confirmó lo hecho en la Ida, donde había salido con ventaja de 2-1, para completar el 6-4 en el global y dejar en el camino al club más ganador en la historia de la Copa de Europa.

La clasificación también instala al equipo alemán entre los cuatro mejores del torneo y lo pone frente a frente con un PSG que llega impulsado tras eliminar al Liverpool con un global de 4-0.

Más allá del marcador, el partido dejó la sensación de una eliminatoria digna de dos gigantes del continente. El Bayern resistió los golpes del Madrid, encontró respuestas ofensivas en momentos clave y terminó resolviendo la serie con carácter, pegada y un cierre demoledor.

Harry Kane volvió a ser determinante, Olise apareció en el instante grande y Luis Díaz fue clave para reabrir la puerta de una remontada que terminó consumándose en los últimos minutos.