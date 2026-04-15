Bayern Múnich echa al Real Madrid y se citará con el campeón PSG en Semifinales

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 15 abril 2026
    Bayern Múnich echa al Real Madrid y se citará con el campeón PSG en Semifinales
    Michael Olise apareció en el momento más decisivo para el Bayern Múnich y firmó el gol que sentenció la eliminatoria ante el Real Madrid, sellando el pase bávaro a las Semifinales de la Champions League. FOTO: AP

Bayern firmó una noche de locura en Alemania, venció 4-3 al Madrid en la Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y se metió a las Semifinales, donde ahora se cruzará con el Paris Saint-Germain

El Bayern Múnich volvió a sacudir Europa. En una eliminatoria cargada de goles, remontadas emocionales y drama hasta el tiempo agregado, el cuadro bávaro derrotó 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena y selló su boleto a las Semifinales de la Champions League con marcador global de 6-4.

Ahora, el siguiente obstáculo para los alemanes será el PSG, que ya había asegurado su pase tras dejar fuera al Liverpool.

El encuentro comenzó con un golpe madridista, ya que Arda Güler adelantó al conjunto español apenas al minuto 1. Sin embargo, la reacción del Bayern fue inmediata y Aleksandar Pavlovic igualó al 6’.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saltillo-sera-sede-del-40-torneo-de-golf-rotario-en-honor-a-juan-carlos-lopez-villarreal-HG20040142

Más adelante, Güler volvió a aparecer para poner el 2-1 del Real Madrid al 29’, pero Harry Kane respondió al 38’ para mantener con vida al cuadro alemán antes del descanso.

Todavía en la primera mitad, Kylian Mbappé marcó el 3-2 para los visitantes al 42’, dejando la eliminatoria totalmente encendida.

En el complemento, el Bayern no dejó de insistir y encontró premio en la recta final del partido, luego de la expulsión de Eduardo Camavinga. Luis Díaz firmó el 3-3 al 89’, desatando la locura en Múnich, mientras que Michael Olise sentenció el 4-3 al 94’ tras un contragolpe encabezado por Harry Kane.

Ese tanto terminó por inclinar definitivamente la serie del lado bávaro, en una noche en la que el Real Madrid peleó hasta el final, pero no pudo sostener la ventaja en territorio alemán. Además, Eduardo Camavinga fue expulsado al 86’ tras recibir su segunda tarjeta amarilla.

Con este resultado, el Bayern confirmó lo hecho en la Ida, donde había salido con ventaja de 2-1, para completar el 6-4 en el global y dejar en el camino al club más ganador en la historia de la Copa de Europa.

La clasificación también instala al equipo alemán entre los cuatro mejores del torneo y lo pone frente a frente con un PSG que llega impulsado tras eliminar al Liverpool con un global de 4-0.

Más allá del marcador, el partido dejó la sensación de una eliminatoria digna de dos gigantes del continente. El Bayern resistió los golpes del Madrid, encontró respuestas ofensivas en momentos clave y terminó resolviendo la serie con carácter, pegada y un cierre demoledor.

Harry Kane volvió a ser determinante, Olise apareció en el instante grande y Luis Díaz fue clave para reabrir la puerta de una remontada que terminó consumándose en los últimos minutos.

Del otro lado, el Real Madrid volvió a mostrar poder ofensivo con Güler, Mbappé y Vinícius Jr., pero sus problemas para sostener el resultado terminaron costándole la eliminatoria.

https://vanguardia.com.mx/deportes/basquetbol/saltillo-abre-el-nacional-u17-femenil-de-basquetbol-con-participacion-de-17-estados-JB20038122

A pesar de ponerse varias veces por delante en el juego, el conjunto merengue no pudo frenar el empuje del Bayern en el tramo final y se despidió de una competencia en la que históricamente suele hacerse fuerte.

Así, las Semifinales de la Champions League ya tienen un duelo de alto voltaje: Bayern Múnich contra PSG.

El campeón alemán buscará dar otro golpe de autoridad en Europa, mientras que el club parisino intentará mantener su camino rumbo a una nueva Final continental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Múnich

Personajes


Kylian Mbappe
Vinicius Jr
Harry Kane

Organizaciones


PSG
Bayern Múnich
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Por los cielos

Por los cielos
true

Juan Pablo Penilla: Papa caliente para el régimen
Fuerza Civil y Guardia Nacional detuvieron a tres hombres por robos en carreteras de Nuevo León en operativos simultáneos.

Caen tres hombres por robos en carreteras de Nuevo León
Fallece Lucha Moreno, figura de la música ranchera y madre de Mimí de Flans; así fue su trayectoria y legado.

Fallece la cantante mexicana Lucha Moreno, madre de Mimí de ‘Flans’
Abril genera expectativas entre familias y trabajadores por posibles megapuentes tras Semana Santa.

Megapuente en abril: esto dice el calendario oficial para alumnos y trabajadores
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, tornados y fuertes vientos a estos estados
Este caballo, por el cual Pedro Infante se jugó la vida desafortunadamente tuvo un desenlace triste a 8 mil kilómetros de México, en la Argentina.

El triste final de ‘Kamcia’, el caballo de Pedro Infante que valía ‘lo que usted pesa en oro, las tres estrellas más bellas y lo que más quiera en la vida’ (videos)
América consumó otro golpe internacional al caer ante Nashville en la Concachampions 2026, un fracaso que agranda su sequía en la región y aumenta la presión sobre André Jardine.

Fracaso del Club América en Concachampions 2026: Nashville elimina a las Águilas en el Banorte; ¿Se va André Jardine?