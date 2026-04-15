Así quedaron las Semifinales de la Champions League 2026: cruces, fechas, horario y transmisión en México

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Fútbol Internacional
/ 15 abril 2026
    Así quedaron las Semifinales de la Champions League 2026: cruces, fechas, horario y transmisión en México
    PSG llega a las Semifinales de la Champions League 2026 con la etiqueta de campeón defensor, decidido a mantener la corona europea en su poder. Jon Super / AP

Tras el cierre de los Cuartos de Final, PSG vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal definirán a los finalistas

Con las eliminaciones del Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool y Sporting de Lisboa, quedaron definidos los cruces de las Semifinales de la Champions League 2026, una antesala de lujo rumbo a la Final de Budapest.

Los emparejamientos serán Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich y Atlético de Madrid vs Arsenal, con partidos de Ida el 28 y 29 de abril, y de Vuelta el 5 y 6 de mayo.

El primer cruce enfrentará al vigente campeón, el PSG, contra un Bayern Múnich que viene de sacar al Real Madrid en una serie de alto voltaje.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/bayern-munich-echa-al-real-madrid-y-se-citara-con-el-campeon-psg-en-semifinales-CG20042426

Del otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone se medirá ante el Arsenal, que dejó en el camino al Sporting y sigue soñando con volver a una Final europea.

Los cuatro sobrevivientes llegan con argumentos para pelear el título, por lo que la ronda pinta como una de las más atractivas de la temporada.

De acuerdo con la UEFA, todos los partidos de Semifinales comenzarán a la 1 de la tarde. El calendario quedó de la siguiente manera: martes 28 de abril, PSG vs Bayern Múnich; miércoles 29 de abril, Atlético de Madrid vs Arsenal; martes 5 de mayo, Arsenal vs Atlético de Madrid; y miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich vs PSG.

En cuanto a la transmisión en México, Max y FOX serán quienes transmitan estos encuentros.

Las Semifinales también dejan dos duelos con narrativa propia. Por un lado, el PSG buscará sostener su candidatura al bicampeonato europeo frente a un Bayern que recuperó pegada y experiencia en noches grandes.

Por el otro, el Atlético intentará romper otra barrera continental ante un Arsenal que, aunque no brilló en la Vuelta de Cuartos, sí mostró solidez para avanzar. La pelea por los boletos a Budapest ya está servida y Europa tendrá dos llaves de altísimo nivel.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/arsenal-a-semifinales-el-equipo-de-arteta-elimina-al-sporting-de-lisboa-y-vuelve-a-la-elite-de-la-champions-league-FG20042623

La Final de la Champions League 2026 se disputará el 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, por lo que los cuatro semifinalistas entran ya en la recta definitiva por la “Orejona”.

Semifinales de Champions League 2026: fechas, horario y transmisión en México (todos a la 1 de la tarde y por MAX y FOX):

PSG vs Bayern Múnich — Martes 28 de abril

Atlético de Madrid vs Arsenal — Miércoles 29 de abril

Arsenal vs Atlético de Madrid — Martes 5 de mayo

Bayern Múnich vs PSG — Miércoles 6 de mayo

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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