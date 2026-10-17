Barcelona aplasta 5-2 al Betis de Álvaro Fidalgo y llega invicto al Clásico

El Barcelona volvió a demostrar que atraviesa un momento arrollador en el futbol español. Con Lamine Yamal como protagonista, el conjunto de Hansi Flick goleó 5-2 al Real Betis del mexicano Álvaro Fidalgo, este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y conservó su paso perfecto en la Jornada 9 de LaLiga. La cita enfrentaba a dos equipos en la parte alta de la clasificación. Pellegrini optó por ocho cambios en su alineación después del triunfo europeo sobre el Porto, y dejó fuera de inicio a figuras como Isco y Antony.

Los azulgranas necesitaron apenas 10 minutos para adelantarse. Yamal recortó desde la derecha y colocó un zurdazo en el ángulo de Álvaro Vallés. Betis respondió al 27, cuando Valentín Gómez conectó de cabeza un centro de Pablo Fornals para emparejar el marcador. La resistencia local duró hasta el minuto 41. Rodri apareció dentro del área y remató un tiro de esquina de Fermín López para devolverle la ventaja al Barcelona. Poco después, Giovani Lo Celso celebró un aparente empate, pero el VAR anuló su gol por una mano previa de Cucho Hernández, decisión que encendió la polémica en las tribunas. En el complemento, Gabriel Jesús amplió la diferencia al 51 tras una asistencia de Yamal. Abde Ezzalzouli contestó casi de inmediato y acercó al Betis 2-3, aunque la reacción perdió fuerza después de que Facundo Bernal recibió tarjeta roja por un cabezazo contra el joven atacante catalán durante un altercado. Con un hombre más, el Barcelona encontró espacios para liquidar el compromiso. Eric García marcó el cuarto tras una jugada a balón parado y Dani Olmo cerró la cuenta con un disparo desde fuera del área al minuto 81.

Fidalgo ingresó al minuto 70 en sustitución de Fornals, cuando el marcador ya era 2-4. El mediocampista mexicano disputó la recta final, pero no pudo cambiar la historia para el equipo de Manuel Pellegrini, que sufrió su segunda derrota de la campaña. La victoria dejó al Barcelona con 27 puntos de 27 posibles, nueve triunfos consecutivos y 39 goles a favor. Los culés reafirmaron el liderato antes del próximo Clásico ante el Real Madrid, mientras el Betis permaneció con 19 unidades y deberá recomponerse tras una tarde amarga en casa.