Barcelona aplasta 5-2 al Betis de Álvaro Fidalgo y llega invicto al Clásico

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Barcelona aplasta 5-2 al Betis de Álvaro Fidalgo y llega invicto al Clásico
    Lamine Yamal fue la figura del Barcelona en la goleada ante el Betis, donde Álvaro Fidalgo ingresó durante el segundo tiempo. FOTO: X

Lamine Yamal brilló en Sevilla, mientras una expulsión terminó por hundir al conjunto verdiblanco, que utilizó al mexicano en la recta final

El Barcelona volvió a demostrar que atraviesa un momento arrollador en el futbol español.

Con Lamine Yamal como protagonista, el conjunto de Hansi Flick goleó 5-2 al Real Betis del mexicano Álvaro Fidalgo, este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y conservó su paso perfecto en la Jornada 9 de LaLiga.

La cita enfrentaba a dos equipos en la parte alta de la clasificación. Pellegrini optó por ocho cambios en su alineación después del triunfo europeo sobre el Porto, y dejó fuera de inicio a figuras como Isco y Antony.

Jalen Hurts queda fuera indefinidamente por un coágulo; Eagles pierden a su quarterback estrella

Los azulgranas necesitaron apenas 10 minutos para adelantarse. Yamal recortó desde la derecha y colocó un zurdazo en el ángulo de Álvaro Vallés.

Betis respondió al 27, cuando Valentín Gómez conectó de cabeza un centro de Pablo Fornals para emparejar el marcador.

La resistencia local duró hasta el minuto 41. Rodri apareció dentro del área y remató un tiro de esquina de Fermín López para devolverle la ventaja al Barcelona.

Poco después, Giovani Lo Celso celebró un aparente empate, pero el VAR anuló su gol por una mano previa de Cucho Hernández, decisión que encendió la polémica en las tribunas.

En el complemento, Gabriel Jesús amplió la diferencia al 51 tras una asistencia de Yamal.

Abde Ezzalzouli contestó casi de inmediato y acercó al Betis 2-3, aunque la reacción perdió fuerza después de que Facundo Bernal recibió tarjeta roja por un cabezazo contra el joven atacante catalán durante un altercado.

Con un hombre más, el Barcelona encontró espacios para liquidar el compromiso.

Eric García marcó el cuarto tras una jugada a balón parado y Dani Olmo cerró la cuenta con un disparo desde fuera del área al minuto 81.

Fidalgo ingresó al minuto 70 en sustitución de Fornals, cuando el marcador ya era 2-4.

El mediocampista mexicano disputó la recta final, pero no pudo cambiar la historia para el equipo de Manuel Pellegrini, que sufrió su segunda derrota de la campaña.

La victoria dejó al Barcelona con 27 puntos de 27 posibles, nueve triunfos consecutivos y 39 goles a favor.

Los culés reafirmaron el liderato antes del próximo Clásico ante el Real Madrid, mientras el Betis permaneció con 19 unidades y deberá recomponerse tras una tarde amarga en casa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Sevilla

Personajes


Lamine Yamal

Organizaciones


Real Betis
LaLiga
FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El llamado ‘Rey de la Taquilla’ protagonizó un regreso triunfal a Saltillo.

Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Forjadoras de la democracia

NosotrAs: Forjadoras de la democracia
Círculo vicioso

Círculo vicioso
Trabajadores sindicalizados del seguro social hicieron cierres intermitentes en la lateral de reforma a la altura de las oficinas principales del IMSS.

Trabajadores del IMSS prevén oferta salarial de 6%
El hombre señalado por agredir a una trabajadora de un hotel en la Ciudad de México fue entregado a autoridades mexicanas en Tijuana.

Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe
El Huracán Trudy, el Frente Frío 2 y la gran Masa de Aire Frío azotarán al Territorio Mexicano con lluvias torrenciales, heladas y granizadas.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy formarán una Tormenta Negra; azotarán a México con lluvias torrenciales, heladas de -5 grados, granizadas y vientos de hasta 120 km/h
Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión
Lise Klaveness y Michele Kang destacan entre los nombres que podrían disputar la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino en las elecciones de 2027, aunque ninguna ha confirmado su candidatura.

¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027