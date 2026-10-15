Barcelona sorprende: Tyler, The Creator aparecerá en su camiseta para el Clásico ante Real Madrid

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Fútbol Internacional
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    Barcelona sorprende: Tyler, The Creator aparecerá en su camiseta para el Clásico ante Real Madrid
    Lamine Yamal presume la camiseta especial del Barcelona con el logotipo GOLF de Tyler, The Creator, que será utilizada en el Clásico frente al Real Madrid. FOTO: X

La marca GOLF WANG del rapero estadounidense sustituirá a Spotify en el uniforme azulgrana; habrá una edición limitada para coleccionistas

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid tendrá un protagonista inesperado fuera de la cancha: Tyler, The Creator.

El club azulgrana anunció este jueves que lucirá el logotipo GOLF, de la marca GOLF WANG fundada por el rapero estadounidense, en su camiseta para el partido del domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

El emblema sustituirá de manera especial al tradicional patrocinio de Spotify en el pecho del uniforme.

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La alianza no significa que el cantante se incorpore al equipo: su sello creativo será el que acompañe a figuras como Lamine Yamal en uno de los encuentros más seguidos del futbol mundial.

La gran novedad es que Tyler no solo prestó su imagen comercial. Por primera vez desde que Barcelona y Spotify comenzaron estas colaboraciones, el artista recibió el control creativo de la campaña gráfica y audiovisual, que incluye un cortometraje dirigido por él.

La camiseta tendrá su estreno en la cancha un día antes del duelo varonil.

El sábado 24 de octubre el Barcelona Femenil utilizará el diseño con GOLF en su compromiso de la Liga F ante Granada, antes de que el conjunto masculino lo exhiba contra los merengues.

La colección también llegará a los aficionados. El club pondrá a la venta 1,899 camisetas de edición limitada, cifra que rinde homenaje a su año de fundación, además de 22 piezas firmadas por futbolistas de sus planteles varonil y femenil y otras 11 autografiadas por el propio Tyler.

La colaboración incluye chamarras, ropa retro y accesorios de GOLF WANG. Como parte de los festejos, Spotify organizará el 24 de octubre la Copa De Golf, una velada en Barcelona que reunirá música, moda y cultura urbana.

Tyler, The Creator se suma a una lista de artistas que han ocupado un sitio privilegiado en el jersey culé, junto con Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo.

Así, Barcelona volverá a convertir el Clásico en un escaparate que rebasa las fronteras del deporte a escala mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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