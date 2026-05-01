FC Barcelona lucirá a Olivia Rodrigo en su camiseta para el Clásico contra el Real Madrid: Fecha y detalles

El FC Barcelona volverá a convertir el Clásico ante el Real Madrid en una vitrina global donde el futbol y la música se cruzan. Esta vez, la protagonista será Olivia Rodrigo, cuyo logotipo aparecerá al frente de la playera blaugrana para el partido del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, como parte de la alianza comercial que el club mantiene con Spotify. La colaboración fue anunciada este 1 de mayo y forma parte de la ya conocida dinámica en la que el patrocinador principal cede su espacio en el pecho del jersey para colocar la imagen de un artista internacional. En el caso de Rodrigo, Spotify confirmó que será la octava y la más joven artista en aparecer en la camiseta del Barça, después de nombres como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran.

Olivia Rodrigo se suma al fenómeno musical del Barça El uniforme especial no será exclusivo del equipo varonil. Barcelona Femení lo estrenará el 6 de mayo ante Levante, en la Liga F, mientras que el primer equipo masculino lo utilizará cuatro días después frente al Real Madrid, en uno de los partidos más mediáticos de la temporada. La campaña también incluirá una activación musical en la ciudad, pues Olivia Rodrigo ofrecerá una presentación de Billions Club Live en Barcelona el 8 de mayo, dos días antes del Clásico. De acuerdo con Spotify, el evento estará dirigido a sus principales fans y formará parte de la estrategia para unir la cultura musical con el impacto global del equipo catalán. La propia cantante reaccionó al anuncio con sorpresa por ver su logotipo “OR” en una camiseta del Barcelona para el Clásico, además de destacar lo especial que será presentarse en la ciudad ante seguidores que han acompañado su carrera desde el inicio.

Playera limitada y colección especial del Barcelona Además del jersey que se verá en cancha, el Barça y Spotify lanzaron una colección cápsula inspirada en la estética de Olivia Rodrigo. La línea incluye playeras, sudaderas, hoodie, bucket hat, bufanda, taza térmica, stickers y tote bag, así como 1,899 camisetas de edición limitada, cifra que hace referencia al año de fundación del club. En la tienda oficial del Barcelona, la colección ya aparece bajo el nombre FC Barcelona x Olivia Rodrigo x Spotify, con camisetas edición jugador desde 399.99 euros y versiones firmadas que alcanzan los 2,999.99 euros.

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