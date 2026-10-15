Chivas se viste de charro: presenta espectacular uniforme negro y dorado con escudo de 1908

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    Chivas se viste de charro: presenta espectacular uniforme negro y dorado con escudo de 1908
    Chivas presentó su tercer uniforme 2026-27, una camiseta negra con detalles dorados, inspirada en el traje de charro y con un escudo histórico de 1908. FOTOS: X/CHIVAS

El Rebaño Sagrado apuesta por sus raíces mexicanas con una camiseta diseñada por Nike, que recupera símbolos históricos y estará a la venta este mes

Chivas de Guadalajara presentó su tercer uniforme 2026-27, una camiseta inspirada en la charrería que rompe con las tradicionales franjas rojiblancas y apuesta por el negro y dorado.

La indumentaria, desarrollada por Nike, combina identidad mexicana con la historia del Rebaño Sagrado. Bajo el concepto “Herencia Sagrada”, el club rindió homenaje al traje de charro, uno de los símbolos más representativos de Jalisco.

La playera incorpora un patrón en pecho y mangas, inspirado en los cinturones piteados y sus detalles artesanales. Uno de sus principales atractivos aparece al centro del pecho: el escudo que Guadalajara utilizó en 1908, formado por las letras C y G entrelazadas.

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El emblema retro conecta la propuesta con los orígenes de la institución, fundada en 1906, y sustituye al escudo habitual en esta edición especial.

El diseño también incluye una tipografía exclusiva para los nombres y números de futbolistas del equipo varonil y femenil. Sus trazos retoman elementos visuales de la charrería, con lo que Nike buscó que cada componente conservara la misma inspiración cultural.

La campaña incluyó a charros y escaramuzas, representantes de una tradición vigente en México. Más allá de la apariencia, la marca incorporó tecnología Aero-FIT, con zonas de tejido que favorecen la ventilación y ayudan a mantener frescos a los jugadores durante los partidos.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo jersey de Chivas?

La venta anticipada iniciará el 20 de octubre en Nike.com, la aplicación Nike, Nike Andares y la Tienda Chivas del Estadio Akron. La distribución general está programada para el 26 de octubre en puntos de venta seleccionados.

El lanzamiento llega mientras el Guadalajara de Gabriel Milito prepara su compromiso del sábado 17 de octubre ante Tigres, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026.

Aunque se especula con un posible estreno en cancha, el club aún no confirmó la fecha en que sus futbolistas vestirán por primera vez esta nueva camiseta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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