Barcelona vence 2-0 al Racing de Santander y avanza a Cuartos de Final de la Copa del Rey
Con goles de Ferran y Yamal en la recta final, el Barcelona resolvió un duelo complicado en El Sardinero y selló su clasificación a los Cuartos
El Barcelona selló su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Rey tras imponerse 2-0 al Racing de Santander en un partido exigente disputado este jueves en El Sardinero.
El conjunto blaugrana tuvo que trabajar el resultado ante un rival ordenado y combativo, que durante buena parte del encuentro logró incomodar la circulación del balón y cerró espacios en su propio campo.
La primera mitad se desarrolló con dominio territorial del Barcelona, pero con pocas ocasiones claras.
Racing apostó por la intensidad y la presión en zonas medias, e incluso generó un par de aproximaciones que encendieron a la grada, aunque sin exigir de fondo al arquero visitante.
Del otro lado, los culés intentaron romper el cerrojo con posesión y cambios de ritmo, pero se fueron al descanso sin goles.
En el complemento, el equipo de Hansi Flick adelantó líneas y encontró premio al minuto 66, cuando Ferran Torres definió con precisión tras una jugada colectiva que terminó por romper la resistencia local.
Racing respondió con empuje en los minutos finales y buscó el empate, pero el Barcelona supo gestionar la ventaja y sentenció el encuentro en tiempo añadido: al 95’, Lamine Yamal firmó el 2-0 definitivo con una acción individual que liquidó la eliminatoria.
Con este resultado, el Barcelona mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo copero y espera rival en la ronda de Cuartos de Final, mientras Racing de Santander se despide con una actuación digna ante uno de los favoritos al título.