Barcelona vence 2-0 al Racing de Santander y avanza a Cuartos de Final de la Copa del Rey

Fútbol Internacional
/ 15 enero 2026
    Barcelona vence 2-0 al Racing de Santander y avanza a Cuartos de Final de la Copa del Rey
    Ferran Torres abrió el marcador y Lamine Yamal sentenció el triunfo del Barcelona 2-0 ante Racing de Santander para avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Rey. FOTO: AP

Con goles de Ferran y Yamal en la recta final, el Barcelona resolvió un duelo complicado en El Sardinero y selló su clasificación a los Cuartos

El Barcelona selló su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Rey tras imponerse 2-0 al Racing de Santander en un partido exigente disputado este jueves en El Sardinero.

El conjunto blaugrana tuvo que trabajar el resultado ante un rival ordenado y combativo, que durante buena parte del encuentro logró incomodar la circulación del balón y cerró espacios en su propio campo.

La primera mitad se desarrolló con dominio territorial del Barcelona, pero con pocas ocasiones claras.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf

Racing apostó por la intensidad y la presión en zonas medias, e incluso generó un par de aproximaciones que encendieron a la grada, aunque sin exigir de fondo al arquero visitante.

Del otro lado, los culés intentaron romper el cerrojo con posesión y cambios de ritmo, pero se fueron al descanso sin goles.

En el complemento, el equipo de Hansi Flick adelantó líneas y encontró premio al minuto 66, cuando Ferran Torres definió con precisión tras una jugada colectiva que terminó por romper la resistencia local.

Racing respondió con empuje en los minutos finales y buscó el empate, pero el Barcelona supo gestionar la ventaja y sentenció el encuentro en tiempo añadido: al 95’, Lamine Yamal firmó el 2-0 definitivo con una acción individual que liquidó la eliminatoria.

Con este resultado, el Barcelona mantiene vivas sus aspiraciones en el torneo copero y espera rival en la ronda de Cuartos de Final, mientras Racing de Santander se despide con una actuación digna ante uno de los favoritos al título.

Temas


Copa Del Rey
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Lamine Yamal

Organizaciones


FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero