Barcelona vence 2-0 al Racing de Santander y avanza a Cuartos de Final de la Copa del Rey

El Barcelona selló su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Rey tras imponerse 2-0 al Racing de Santander en un partido exigente disputado este jueves en El Sardinero.

El conjunto blaugrana tuvo que trabajar el resultado ante un rival ordenado y combativo, que durante buena parte del encuentro logró incomodar la circulación del balón y cerró espacios en su propio campo.

La primera mitad se desarrolló con dominio territorial del Barcelona, pero con pocas ocasiones claras.

