Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf

La golfista coahuilense Regina Jiménez Jardón tuvo una destacada actuación a nivel internacional al conquistar el tercer lugar del Abierto Sudamericano de Golf, certamen que se disputó en Buenos Aires, Argentina, y que reunió a algunas de las mejores exponentes del golf amateur del continente.

Jiménez Jardón firmó una tarjeta total de 287 golpes, uno bajo par, resultado que le permitió colgarse la medalla de bronce tras completar cuatro rondas de alto nivel.

La representante de Coahuila abrió el torneo con 72 impactos, continuó con 71 en la segunda ronda, mejoró con un sólido 70 en la tercera y cerró con 74 golpes en la jornada final, consolidando una actuación consistente a lo largo de la competencia.

El título del torneo se definió hasta la ronda de desempate, luego de que la peruana Luisamariana Mesones y la golfista de Barbados Emily Odwin finalizaran igualadas con un score de 280 golpes, ocho bajo par.