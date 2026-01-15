Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf
La golfista firmó una destacada actuación en Buenos Aires al terminar tercera con un score total de 287 golpes, uno bajo par, en un torneo que reunió a 138 jugadoras de 10 países
La golfista coahuilense Regina Jiménez Jardón tuvo una destacada actuación a nivel internacional al conquistar el tercer lugar del Abierto Sudamericano de Golf, certamen que se disputó en Buenos Aires, Argentina, y que reunió a algunas de las mejores exponentes del golf amateur del continente.
Jiménez Jardón firmó una tarjeta total de 287 golpes, uno bajo par, resultado que le permitió colgarse la medalla de bronce tras completar cuatro rondas de alto nivel.
La representante de Coahuila abrió el torneo con 72 impactos, continuó con 71 en la segunda ronda, mejoró con un sólido 70 en la tercera y cerró con 74 golpes en la jornada final, consolidando una actuación consistente a lo largo de la competencia.
El título del torneo se definió hasta la ronda de desempate, luego de que la peruana Luisamariana Mesones y la golfista de Barbados Emily Odwin finalizaran igualadas con un score de 280 golpes, ocho bajo par.
En el playoff, Mesones se quedó con la victoria, relegando a Odwin al segundo puesto y dejando a Jiménez Jardón en la tercera posición del podio.
La vigésima edición del Abierto Sudamericano de Golf contó con la participación de 138 jugadoras en la rama femenil, provenientes de diez países, de las cuales 29 se ubicaban dentro del top 500 del Ranking Mundial de Aficionados, lo que resalta el nivel competitivo del torneo y el valor del resultado conseguido por la golfista mexicana.
Este logro se suma a la trayectoria ascendente de Regina Jiménez Jardón, quien es doble medallista de la Olimpiada Nacional y en 2025 obtuvo la medalla de plata en la categoría de 18 años y menores.
Con este nuevo podio internacional, la coahuilense fortalece su perfil competitivo y mantiene abiertas las puertas para seguir representando a México en eventos de alto nivel dentro del golf amateur.