Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf

Deportes
/ 15 enero 2026
    Coahuilense Regina Jiménez Jardón conquista el bronce en el Abierto Sudamericano de Golf
    La coahuilense Regina Jiménez Jardón subió al podio del Abierto Sudamericano de Golf tras finalizar en la tercera posición del certamen disputado en Argentina.

La golfista firmó una destacada actuación en Buenos Aires al terminar tercera con un score total de 287 golpes, uno bajo par, en un torneo que reunió a 138 jugadoras de 10 países

La golfista coahuilense Regina Jiménez Jardón tuvo una destacada actuación a nivel internacional al conquistar el tercer lugar del Abierto Sudamericano de Golf, certamen que se disputó en Buenos Aires, Argentina, y que reunió a algunas de las mejores exponentes del golf amateur del continente.

Jiménez Jardón firmó una tarjeta total de 287 golpes, uno bajo par, resultado que le permitió colgarse la medalla de bronce tras completar cuatro rondas de alto nivel.

La representante de Coahuila abrió el torneo con 72 impactos, continuó con 71 en la segunda ronda, mejoró con un sólido 70 en la tercera y cerró con 74 golpes en la jornada final, consolidando una actuación consistente a lo largo de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR: John Harbaugh será el nuevo head coach de los Giants

El título del torneo se definió hasta la ronda de desempate, luego de que la peruana Luisamariana Mesones y la golfista de Barbados Emily Odwin finalizaran igualadas con un score de 280 golpes, ocho bajo par.

$!Con rondas de 72, 71, 70 y 74 impactos, la representante de Coahuila destacó entre 138 competidoras en el Abierto Sudamericano de Golf.
Con rondas de 72, 71, 70 y 74 impactos, la representante de Coahuila destacó entre 138 competidoras en el Abierto Sudamericano de Golf. FOTO: INEDEC

En el playoff, Mesones se quedó con la victoria, relegando a Odwin al segundo puesto y dejando a Jiménez Jardón en la tercera posición del podio.

La vigésima edición del Abierto Sudamericano de Golf contó con la participación de 138 jugadoras en la rama femenil, provenientes de diez países, de las cuales 29 se ubicaban dentro del top 500 del Ranking Mundial de Aficionados, lo que resalta el nivel competitivo del torneo y el valor del resultado conseguido por la golfista mexicana.

Este logro se suma a la trayectoria ascendente de Regina Jiménez Jardón, quien es doble medallista de la Olimpiada Nacional y en 2025 obtuvo la medalla de plata en la categoría de 18 años y menores.

$!La golfista coahuilense Regina Jiménez Jardón cerró el torneo con una tarjeta de 287 golpes, uno bajo par, para quedarse con la medalla de bronce en Buenos Aires.
La golfista coahuilense Regina Jiménez Jardón cerró el torneo con una tarjeta de 287 golpes, uno bajo par, para quedarse con la medalla de bronce en Buenos Aires. FOTO: INEDEC

Con este nuevo podio internacional, la coahuilense fortalece su perfil competitivo y mantiene abiertas las puertas para seguir representando a México en eventos de alto nivel dentro del golf amateur.

Temas


Golf
resultados

Localizaciones


Buenos Aires

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero