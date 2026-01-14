Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey en el debut de Álvaro Arbeloa
Un gol en el tiempo añadido definió una serie marcada por la rotación de jugadores y las dificultades ofensivas del conjunto blanco
Álvaro Arbeloa vivió un estreno complicado como entrenador del Real Madrid, luego de que su equipo quedara eliminado de la Copa del Rey tras perder 3-2 ante el Albacete, club de la segunda división, en un partido de octavos de final disputado el miércoles. El desenlace llegó en el tiempo añadido, cuando Jefté Betancor marcó el gol que selló el pase de los locales a los cuartos.
El encuentro tuvo un cierre agitado. Gonzalo García había conseguido el 2-2 para el Madrid en el tiempo de compensación, dando la impresión de que el partido se encaminaba a una prórroga. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Betancor apareció de nuevo para definir el triunfo del Albacete y dejar fuera al conjunto blanco en el debut oficial de su nuevo técnico.
Desde el inicio, el Madrid mostró dificultades para asentarse en el campo. Arbeloa, quien hasta hace poco dirigía al equipo B y fue designado el lunes como relevo de Xabi Alonso tras un periodo de ocho meses marcado por la inestabilidad, optó por una alineación con varios jóvenes y suplentes. La decisión incluyó dar descanso a figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo, lo que redujo el peso ofensivo del equipo.
El marcador se abrió a los 42 minutos con un remate de cabeza de Javier Villar, tras un tiro de esquina, que puso en ventaja al Albacete. Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Franco Mastantuono aprovechó una jugada dentro del área para igualar el encuentro y mantener con vida al Madrid antes del descanso. En la segunda parte, el desarrollo fue cerrado, pero con pocas ocasiones claras para los visitantes.
A los 82 minutos, Betancor volvió a aparecer para adelantar de nuevo al conjunto local, tras una acción en la que la defensa madridista no logró despejar por completo un centro al área. El gol de Gonzalo García en el añadido devolvió la igualdad momentánea, aunque no fue suficiente para evitar la eliminación.
Arbeloa, de 42 años, conoce bien la institución. Ha estado ligado al club durante dos décadas, primero como jugador y después como formador en las categorías inferiores. En su etapa en el primer equipo, entre 2009 y 2016, participó en la conquista de ocho títulos, incluidas dos Copas de Europa y una liga española. También formó parte de la selección española campeona del mundo en 2010 y de las Eurocopas de 2008 y 2012.
En otros partidos de los octavos de final, el Rayo Vallecano cayó 2-0 ante el Alavés, mientras que el Real Betis superó 2-1 al Elche en casa. El martes, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Deportivo La Coruña, también de segunda división. El Barcelona cerrará esta ronda el jueves, cuando visite al Racing de Santander, líder de la categoría de plata.