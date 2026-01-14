Real Madrid queda eliminado de la Copa del Rey en el debut de Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa vivió un estreno complicado como entrenador del Real Madrid, luego de que su equipo quedara eliminado de la Copa del Rey tras perder 3-2 ante el Albacete, club de la segunda división, en un partido de octavos de final disputado el miércoles. El desenlace llegó en el tiempo añadido, cuando Jefté Betancor marcó el gol que selló el pase de los locales a los cuartos.

El encuentro tuvo un cierre agitado. Gonzalo García había conseguido el 2-2 para el Madrid en el tiempo de compensación, dando la impresión de que el partido se encaminaba a una prórroga. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Betancor apareció de nuevo para definir el triunfo del Albacete y dejar fuera al conjunto blanco en el debut oficial de su nuevo técnico.

Desde el inicio, el Madrid mostró dificultades para asentarse en el campo. Arbeloa, quien hasta hace poco dirigía al equipo B y fue designado el lunes como relevo de Xabi Alonso tras un periodo de ocho meses marcado por la inestabilidad, optó por una alineación con varios jóvenes y suplentes. La decisión incluyó dar descanso a figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo, lo que redujo el peso ofensivo del equipo.