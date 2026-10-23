Gignac podría continuar su carrera en la MLS con Austin FC

No obstante, no se han hecho públicos los términos de una posible oferta ni existe información oficial que permita establecer cuánto estaría dispuesto a pagar Austin FC por sus servicios.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre la operación, Gignac podría aspirar a un salario superior a cinco millones de dólares anuales , cifra relacionada con las percepciones que habría tenido durante sus últimas temporadas con Tigres.

La posibilidad ha despertado interés por lo que representaría sumar a una figura que dejó una huella profunda en el futbol mexicano. Sin embargo, las conversaciones y los detalles de una eventual contratación no han sido confirmados oficialmente , por lo que su llegada al conjunto texano todavía debe manejarse como una versión periodística.

El futuro de André-Pierre Gignac podría dar un giro hacia el futbol estadounidense. Después de construir una trayectoria histórica con Tigres de la UANL, el delantero francés aparece como una posible opción para Austin FC , equipo que buscaría incorporarlo de cara a la temporada de transición de 2027 en la Major League Soccer (MLS).

En caso de que el acuerdo avanzara, el aspecto económico sería uno de los puntos centrales de la negociación, junto con la duración del contrato y el papel que tendría el atacante dentro del proyecto deportivo.

UNA RELACIÓN CON TIGRES BAJO LOS REFLECTORES

El periodista Willie González sostuvo que habría existido una fuerte discusión entre Gignac y la directiva de Tigres, situación que, según esa versión, explicaría por qué el francés no regresaría al club, ni siquiera para desempeñar un cargo directivo.

Sin embargo, esa versión no constituye una confirmación oficial de un conflicto ni de una ruptura definitiva entre el jugador y la institución regiomontana.

La posibilidad de una separación marcaría un capítulo sensible por la importancia del delantero en la historia de los felinos. Desde su llegada a México en 2015, Gignac se convirtió en uno de los referentes del equipo y en una figura emblemática para su afición.

Mientras se define su futuro, distintas versiones señalan que el atacante se ha mantenido cerca del balón mediante partidos de carácter amateur en Nuevo León.

Aunque esa actividad le permitiría conservar el contacto con el futbol, el ritmo y las exigencias de una competencia profesional como la MLS representarían un desafío diferente. Su condición física, capacidad para sostener la intensidad y adaptación a un nuevo entorno serían factores importantes para determinar su posible rendimiento.

La experiencia internacional y el peso de su nombre podrían convertirlo en un atractivo para Austin FC, tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, las expectativas tendrían que respaldarse con su desempeño deportivo y con el papel que le asignara el cuerpo técnico.

2027, UNA VENTANA PARA CAMBIAR DE ESCENARIO

La MLS confirmó que disputará una temporada especial de febrero a mayo de 2027, antes de adoptar su nuevo calendario de verano a primavera. La campaña de transición tendrá 14 partidos de temporada regular por equipo y una fase de playoffs.

Este cambio abrirá una etapa particular para los clubes, que después comenzarán la temporada 2027-2028 en julio. Para Austin FC, una eventual incorporación del francés podría formar parte de la planificación deportiva para ese periodo, aunque no se ha confirmado que exista un acuerdo.

Si Gignac llega como agente libre, el club no tendría que pagar una transferencia a otra institución, pero sí debería negociar su salario y las demás condiciones contractuales.

Por ahora, el posible salto del histórico delantero de Tigres a la MLS permanece en el terreno de las versiones. La posibilidad de verlo con Austin FC sigue abierta, pero el fichaje no está confirmado y su futuro profesional dependerá de las decisiones que tome en los próximos meses.