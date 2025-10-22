Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League

El Real Madrid volvió a sonreír en la Champions League tras imponerse 1-0 a la Juventus en un duelo intenso disputado en el Santiago Bernabéu, gracias al tanto de Jude Bellingham, quien volvió a erigirse como la figura del conjunto blanco.

El inglés apareció al minuto 57 para romper el cero luego de una jugada generada por Vinícius Júnior.

El brasileño desbordó por izquierda, su disparo se estrelló en el poste y el rebote quedó en el área chica, donde Bellingham definió con temple y precisión.

Fue su cuarto gol en la presente edición del torneo y otro ejemplo de su capacidad para resolver partidos cerrados.

El equipo dirigido por Xabi Alonso dominó el encuentro de principio a fin, con control de posesión, presión alta y circulación constante por las bandas.

Juventus se replegó en su campo y apostó por los contragolpes, pero la zaga merengue se mostró sólida, con Rüdiger y Nacho imponiendo orden en cada avance italiano.