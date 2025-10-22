Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Con un gol del inglés Jude Bellingham, el Real Madrid venció 1-0 a la Juventus en el Santiago Bernabéu y se consolida en la parte alta de la tabla general de la Champions
El Real Madrid volvió a sonreír en la Champions League tras imponerse 1-0 a la Juventus en un duelo intenso disputado en el Santiago Bernabéu, gracias al tanto de Jude Bellingham, quien volvió a erigirse como la figura del conjunto blanco.
El inglés apareció al minuto 57 para romper el cero luego de una jugada generada por Vinícius Júnior.
El brasileño desbordó por izquierda, su disparo se estrelló en el poste y el rebote quedó en el área chica, donde Bellingham definió con temple y precisión.
TE PUEDE INTERESAR: Europa League: Edson Álvarez regresa con Fenerbahçe ante Stuttgart
Fue su cuarto gol en la presente edición del torneo y otro ejemplo de su capacidad para resolver partidos cerrados.
El equipo dirigido por Xabi Alonso dominó el encuentro de principio a fin, con control de posesión, presión alta y circulación constante por las bandas.
Juventus se replegó en su campo y apostó por los contragolpes, pero la zaga merengue se mostró sólida, con Rüdiger y Nacho imponiendo orden en cada avance italiano.
Con esta victoria, el Real Madrid da un paso importante en su objetivo de clasificarse a la siguiente fase y vuelve a reafirmar su candidatura al título continental. El triunfo también representa un golpe anímico positivo tras un arranque irregular en la competencia.
JUVENTUS SE TOPA CON SU PRIMERA DERROTA
El conjunto italiano, que llegaba invicto a este duelo, se vio superado en ritmo e intensidad. Pese a los intentos de Openda y Vlahović, la “Vecchia Signora” apenas generó peligro y terminó resignándose ante la presión del público madridista.
Para los de Igor Tudor, la derrota significa un paso atrás en un grupo donde la pelea por los primeros puestos está abierta, y donde el Madrid ya toma ventaja.
OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA
La jornada de este miércoles en la Champions League dejó resultados destacados en distintos frentes:
Liverpool 5–1 Eintracht Frankfurt: el conjunto de Arne Slot arrasó en Alemania con anotación de cinco jugadores distintos.
Chelsea 5–1 Ajax: los londinenses impusieron su ritmo en Stamford Bridge con goles de Palmer, Sterling y Jackson.
Bayern Múnich 4–0 Club Brugge: el campeón alemán mostró su poderío con goles de Kane, Sané y Musiala.
Athletic Club 3–1 Qarabağ FK: los vascos remontaron con autoridad y sumaron su primer triunfo de la Fase Liga.
Galatasaray 3–1 Bodø/Glimt: el cuadro turco se impuso con doblete de Victor Osimhen.
AS Monaco 0–0 Tottenham: empate sin goles en un partido con pocas emociones.
Con estos resultados, el Real Madrid se mantiene en la parte alta de la Fase Liga y se consolida entre los contendientes más firmes del torneo, mientras que Juventus deberá reponerse rápido para mantener vivas sus opciones de clasificación, pues se ubica en el sitio 25.