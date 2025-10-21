¡Jornada goleadora!: Barcelona y PSG destacan en la Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League vivió un martes con resultados que marcaron la jornada, destacando especialmente las actuaciones de Barcelona y Paris Saint-Germain. Ambos equipos lograron victorias contundentes que les permiten consolidarse en sus respectivos grupos. En el Camp Nou, Barcelona superó al Olympiacos con un marcador de 6-1. El equipo español tomó la delantera temprano gracias a un gol de Fermín López tras un balón suelto dentro del área. Poco después, el mismo jugador amplió la ventaja con un remate tras una asistencia de Dro Fernández y una recuperación de Pedri. A pesar de que Olympiacos recortó distancias desde el punto de penalti con un gol de El Kaabi, la expulsión de Hezze dejó a los griegos con diez jugadores, lo que facilitó el dominio de los locales. En la segunda mitad, Lamine Yamal amplió la ventaja desde los once metros, y Rashford anotó un doblete antes de que Fermín López cerrara su ‘hat-trick’ y sellara el resultado final. TE PUEDE INTERESAR: Blue Jays vs Dodgers: fechas, horarios y transmisión de la Serie Mundial 2025

Por su parte, Paris Saint-Germain visitó la cancha del Leverkusen y se impuso 7-2 en un partido marcado por la ofensiva del equipo francés. Los goles llegaron de distintos jugadores: Willian Pacho, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Vitinha y un doblete de Aleix García. La posesión y el control del encuentro fueron determinantes para los visitantes, que lograron capitalizar varias oportunidades y mantener una ventaja amplia a lo largo de los 90 minutos. La victoria también significó el regreso goleador de Dembélé, quien no había podido jugar recientemente debido a una lesión.

Además de los duelos de Barcelona y PSG, la jornada presentó otros resultados relevantes en la fase de grupos. Arsenal venció 4-0 al Atlético de Madrid, con goles de Gabriel, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y asistencias claves de Declan Rice y Miles Lewis-Skelly, consolidando su posición en el grupo. Inter derrotó 4-0 al Union SG, destacando los goles de Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu y Pio Esposito, manteniendo su invicto en la fase de grupos. En Holanda, PSV superó 6-2 al Napoli, con actuaciones destacadas de Denis Man y Ricardo Pepi, mientras que B. Dortmund logró un triunfo de 4-2 sobre el Copenhagen, con doblete de Felix Nmecha y goles de Ramy Bensebaini y Fábio Silva. Finalmente, Newcastle venció 3-0 al Benfica, con goles de Anthony Gordon y Harvey Barnes, quienes definieron el partido desde el primer tiempo y el inicio de la segunda mitad.