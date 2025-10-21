¡Jornada goleadora!: Barcelona y PSG destacan en la Champions League
Los Culés golearon 6-1 al Olympiacos, mientras que los parisinos vencieron 7-2 al Leverkusen con la destacada actuación de Ousmane Dembélé
La fase de grupos de la UEFA Champions League vivió un martes con resultados que marcaron la jornada, destacando especialmente las actuaciones de Barcelona y Paris Saint-Germain. Ambos equipos lograron victorias contundentes que les permiten consolidarse en sus respectivos grupos.
En el Camp Nou, Barcelona superó al Olympiacos con un marcador de 6-1. El equipo español tomó la delantera temprano gracias a un gol de Fermín López tras un balón suelto dentro del área. Poco después, el mismo jugador amplió la ventaja con un remate tras una asistencia de Dro Fernández y una recuperación de Pedri. A pesar de que Olympiacos recortó distancias desde el punto de penalti con un gol de El Kaabi, la expulsión de Hezze dejó a los griegos con diez jugadores, lo que facilitó el dominio de los locales. En la segunda mitad, Lamine Yamal amplió la ventaja desde los once metros, y Rashford anotó un doblete antes de que Fermín López cerrara su ‘hat-trick’ y sellara el resultado final.
Por su parte, Paris Saint-Germain visitó la cancha del Leverkusen y se impuso 7-2 en un partido marcado por la ofensiva del equipo francés. Los goles llegaron de distintos jugadores: Willian Pacho, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Vitinha y un doblete de Aleix García. La posesión y el control del encuentro fueron determinantes para los visitantes, que lograron capitalizar varias oportunidades y mantener una ventaja amplia a lo largo de los 90 minutos. La victoria también significó el regreso goleador de Dembélé, quien no había podido jugar recientemente debido a una lesión.
Además de los duelos de Barcelona y PSG, la jornada presentó otros resultados relevantes en la fase de grupos. Arsenal venció 4-0 al Atlético de Madrid, con goles de Gabriel, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres y asistencias claves de Declan Rice y Miles Lewis-Skelly, consolidando su posición en el grupo. Inter derrotó 4-0 al Union SG, destacando los goles de Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu y Pio Esposito, manteniendo su invicto en la fase de grupos. En Holanda, PSV superó 6-2 al Napoli, con actuaciones destacadas de Denis Man y Ricardo Pepi, mientras que B. Dortmund logró un triunfo de 4-2 sobre el Copenhagen, con doblete de Felix Nmecha y goles de Ramy Bensebaini y Fábio Silva. Finalmente, Newcastle venció 3-0 al Benfica, con goles de Anthony Gordon y Harvey Barnes, quienes definieron el partido desde el primer tiempo y el inicio de la segunda mitad.
Con estos resultados, los equipos grandes comienzan a marcar diferencias en sus grupos, mostrando eficiencia ofensiva y capacidad para aprovechar los momentos críticos de los partidos. Barcelona y PSG evidenciaron su poderío en ataque y su coordinación táctica, mientras que Arsenal, Inter, PSV, B. Dortmund y Newcastle también demostraron que pueden competir al máximo nivel europeo. La jornada dejó un panorama claro sobre qué clubes podrían avanzar con ventaja a las etapas de eliminación directa, y el interés se mantiene en los próximos enfrentamientos, donde cada punto será decisivo.
La Champions League continúa con su fase de grupos, y los aficionados esperan que los próximos partidos confirmen la consistencia de los líderes y den oportunidades para sorpresas en otros enfrentamientos. Para Barcelona y PSG, estas victorias representan un impulso importante de cara a mantener el liderazgo en sus respectivos grupos y proyectarse con fuerza hacia los octavos de final.