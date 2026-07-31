La ‘maldición’ de dejar la Liga MX por Boca o River; casos en que el sueño argentino termina en pesadilla

Uno de los casos más recordados es el de Fernando Gago . En octubre de 2024, cuando dirigía a Chivas y el equipo peleaba por los primeros lugares, el técnico decidió ejecutar su cláusula de rescisión para aceptar la oferta de Boca Juniors, el club donde se formó. La decisión provocó un profundo malestar entre la afición rojiblanca, pero el desenlace tampoco fue favorable para el estratega.

Los ejemplos abundan. Fernando Gago, Leandro Gracián, Iván Marcone, Pol Fernández y, más recientemente, Ángel Correa protagonizan una lista de figuras que dejaron atrás proyectos consolidados en México para volver al futbol argentino, solo para encontrarse con un escenario muy distinto al que esperaban.

Para cualquier futbolista o entrenador argentino, una llamada de Boca Juniors o River Plate resulta casi imposible de rechazar. Sin embargo, la historia reciente del futbol mexicano ha construido una curiosa tendencia: quienes abandonan la Liga MX de manera conflictiva para cumplir ese sueño suelen descubrir que el regreso a casa está lejos de ser el final feliz que imaginaron.

Su etapa en el conjunto xeneize estuvo muy por debajo de las expectativas y, menos de un año después, regresó a la Liga MX para tomar las riendas del Necaxa, asegurando incluso que durante su salida de Guadalajara “se dijeron mentiras”.

Mucho antes, Leandro Gracián protagonizó uno de los episodios más tensos entre un futbolista argentino y un club mexicano. En 2007, el mediocampista presionó al máximo para dejar Rayados de Monterrey y fichar por Boca Juniors. Se negó a jugar, fue separado del primer equipo y terminó entrenando con la filial mientras la directiva negociaba su salida.

Monterrey pretendía recibir cinco millones de dólares, aunque finalmente aceptó una cifra cercana a tres millones para poner fin al conflicto. En Boca llegó con la etiqueta de sucesor de Juan Román Riquelme, pero nunca logró consolidarse como la figura que muchos imaginaban.

Cruz Azul también conoce de cerca este fenómeno.

En 2019, Iván Marcone pidió salir apenas un torneo después de convertirse en uno de los pilares de La Máquina y conducirla hasta una final. Convencido de que Boca Juniors lo acercaría a la Selección Argentina, fue transferido por más de 8.5 millones de dólares. Sin embargo, perdió protagonismo rápidamente y terminó lejos del nivel que había mostrado en el futbol mexicano.

Tres años después, Pol Fernández siguió un camino parecido. El mediocampista rompió anticipadamente su vínculo con Cruz Azul para regresar a Boca, en una operación que dejó alrededor de dos millones de dólares al conjunto celeste. Aunque su retorno generó una enorme expectativa, su rendimiento nunca alcanzó el impacto esperado.

EL CAPÍTULO MÁS RECIENTE TIENE COMO PROTAGONISTA A ÁNGEL CORREA

En julio de 2026, el campeón del mundo presionó para abandonar a Tigres, pese a registrar 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos bajo el mando de Guido Pizarro. Tras varias semanas de negociaciones, el club regiomontano facilitó su salida rumbo a River Plate, cumpliendo el deseo del atacante de volver al futbol argentino.

No obstante, el inicio de su nueva aventura ha sido todo menos ideal. Correa ha sufrido molestias físicas desde su llegada y sus primeras presentaciones con el conjunto millonario han estado marcadas por las derrotas. Debutó el 25 de julio en la caída por 1-0 frente a Barracas Central y, apenas cuatro días después, River volvió a perder por el mismo marcador ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, resultados que han incrementado la presión sobre el campeón del mundo.

Aunque cada historia tiene matices distintos, todas comparten un patrón: el sueño de regresar a Boca Juniors o River Plate no siempre garantiza el éxito deportivo. Para varios protagonistas que dejaron la Liga MX por la puerta de atrás, el anhelado retorno a Argentina terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la frustración, las críticas y las oportunidades perdidas, alimentando una “maldición” que sigue sumando nombres a su lista.