Cristiano Ronaldo hace historia: marca en seis Mundiales y llega a 975 goles

Cristiano Ronaldo volvió a convertir un partido del Mundial 2026 en una página de historia. Con un doblete ante Uzbekistán, el capitán de Portugal no solo encaminó la victoria 3-0 de su selección en Houston, sino que se convirtió en el primero en marcar en seis Copas del Mundo consecutivas, una marca inédita que agranda todavía más su legado en la máxima competencia del futbol. El astro portugués, de 41 años, apareció apenas al minuto 6 para abrir el marcador y apagar de golpe el debate que había rodeado su titularidad después del empate 1-1 ante República Democrática del Congo. Joao Cancelo atacó por la banda, envió el centro al área y Cristiano llegó puntual para empujar la pelota y firmar un gol con aroma a récord. Nuno Mendes aumentó la ventaja con un tiro libre al 16’, pero la tarde todavía tenía reservado otro capítulo para CR7.

Antes del descanso, Ronaldo volvió a castigar a Uzbekistán y selló su doblete para colocar el 3-0 de Portugal, resultado que le dio aire al equipo de Roberto Martínez dentro del Grupo K. El tanto también elevó la cuenta histórica del delantero a 975 goles oficiales en su carrera, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador de todos los tiempos y lo acerca cada vez más a la barrera de los mil.

La dimensión del registro va más allá del marcador. Cristiano anotó por primera vez en una Copa del Mundo en Alemania 2006 y desde entonces dejó huella en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Norteamérica 2026. Ningún otro jugador había conseguido marcar en seis ediciones distintas del torneo, por lo que el gol ante Uzbekistán quedó como una fotografía histórica.

Además, con sus dos anotaciones, Ronaldo llegó a 10 goles mundialistas y se colocó como el máximo anotador de Portugal en Copas del Mundo, superando la marca que por décadas había puesto a Eusebio como referencia absoluta del futbol lusitano. En una selección que presume generaciones brillantes, CR7 reclamó el centro de la escena.

El doblete llegó en un momento clave. Portugal necesitaba una reacción convincente para evitar presión en la última jornada de la fase de grupos, y la encontró en la figura que más veces ha respondido en los reflectores.

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