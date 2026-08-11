Campeones y varados por el terremoto: niños futbolistas de Tijuana piden ayuda para salir de Colombia

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    Campeones y varados por el terremoto: niños futbolistas de Tijuana piden ayuda para salir de Colombia
    Los 12 jugadores de Leyendas Obeliz se encuentran a salvo junto con sus entrenadores y familiares tras el terremoto en Colombia. FOTO: INSTAGRAM

El cierre de aeropuertos obligó a la delegación infantil a buscar una ruta terrestre hacia Bogotá para conseguir vuelos de regreso a México

La celebración de un campeonato internacional se convirtió en una angustiante espera para el equipo infantil Leyendas Obeliz.

Doce futbolistas de Tijuana, todos de 11 años, permanecen en Colombia junto con sus entrenadores y familiares después del terremoto de magnitud 7.4 que afectó al país y paralizó las operaciones de varios aeropuertos.

La delegación mexicana viajó a Armenia para competir en un torneo internacional, presentado por distintos reportes como un Mundial de Clubes infantil. Los tijuanenses conquistaron el campeonato, pero el movimiento telúrico modificó por completo sus planes de regreso a México.

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¿Cómo sorprendió el terremoto al equipo Leyendas Obeliz?

Los jugadores, familiares y entrenadores se encontraban en el hotel cuando comenzó el sismo. Ante la fuerza del movimiento y el riesgo de nuevas réplicas, todos desalojaron el inmueble y permanecieron en una zona segura.

Pese a los momentos de miedo, ninguno de los integrantes resultó lesionado. Los menores pudieron regresar posteriormente a sus habitaciones, pero la suspensión de vuelos desde Armenia los dejó sin una ruta segura para volver a Tijuana.

La comitiva original estaba integrada por 35 personas, entre ellas los 12 jugadores y tres entrenadores. Algunos acompañantes habrían conseguido lugares en vuelos, por lo que los reportes más recientes señalan que aproximadamente 26 integrantes todavía enfrentaban dificultades para abandonar Colombia.

¿Cómo intentarán regresar los niños futbolistas a México?

Juan Pérez León, director técnico de Leyendas Obeliz, explicó que el grupo intentaría salir de Armenia por carretera para llegar a Bogotá.

El recorrido normalmente dura alrededor de seis horas, aunque las afectaciones viales y los problemas de comunicación generaron incertidumbre sobre el traslado.

Desde la capital colombiana buscarán abordar un vuelo hacia México y después completar el regreso a Baja California. Sin embargo, hasta este martes 11 de agosto no existe confirmación pública de que toda la delegación haya conseguido boletos o salido del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alista-mexico-255-militares-y-ayuda-humanitaria-para-apoyar-a-colombia-tras-sismo-KB22765708

Los entrenadores Juan Pérez León, Adolfo y Raúl han solicitado la intervención de las autoridades mexicanas y el apoyo de la comunidad para cubrir transporte, hospedaje, alimentación y nuevos vuelos.

La Federación Colombiana de Futbol y varias familias se habrían sumado a las gestiones para encontrar una salida. Los propios niños también difundieron un video en el que pidieron ayuda para regresar a Tijuana y reunirse con sus seres queridos.

Mientras Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto y sus réplicas, los pequeños campeones esperan disputar el último desafío de su viaje: encontrar una ruta segura para volver a casa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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