Bombazo en Brasil: Carlo Ancelotti excluye a Neymar de la lista definitiva ante Francia y Croacia

Carlo Ancelotti dejó una de las noticias más llamativas en la convocatoria de la Selección de Brasil para la Fecha FIFA de marzo: Neymar no fue incluido en la lista de 26 jugadores que enfrentarán a Francia y Croacia, en los últimos amistosos de la Verdeamarela antes de definir su nómina final para la Copa del Mundo de 2026. La Confederación Brasileña de Futbol confirmó este lunes la convocatoria oficial, en la que aparecen nombres como Vinicius Jr., Raphinha, Endrick y Casemiro, pero no el histórico atacante de Santos. La ausencia del exjugador del Barcelona y PSG no pasó desapercibida, sobre todo porque se trata del tramo decisivo rumbo al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

De acuerdo con la CBF, los duelos de preparación serán el 26 de marzo ante Francia, en Boston, y el 31 de marzo frente a Croacia, en Orlando, dos partidos que servirán a Ancelotti para afinar detalles antes de entregar la lista definitiva mundialista. Tras dar a conocer la convocatoria, el propio Ancelotti explicó el motivo por el que Neymar volvió a quedar fuera. El estratega fue contundente al señalar que no se trata de una decisión futbolística, sino física. Según sus palabras, el atacante “puede estar en la Copa del Mundo”, pero para volver a ser considerado necesita alcanzar su mejor condición. El técnico remarcó que, hoy por hoy, Brasil requiere futbolistas que estén al 100% para competir al máximo nivel. Esa postura confirma que Neymar todavía no está descartado para el Mundial 2026, pero sí bajo observación en una etapa clave. Ancelotti también señaló que su cuerpo técnico seguirá evaluando el rendimiento del atacante de Santos en los próximos meses, mientras el seleccionado brasileño termina de resolver los últimos cupos de cara a la gran cita. En otras palabras, el margen existe, pero el tiempo empieza a jugar en contra del máximo referente ofensivo brasileño de la última década. La lista presentada por Brasil también llamó la atención por los nuevos rostros. La CBF destacó que Léo Pereira, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago fueron llamados por primera vez, mientras que Endrick reapareció en una convocatoria que Ancelotti describió como una oportunidad para conocer mejor a ciertos jugadores antes de cerrar la lista final.

Esa mezcla entre experiencia y nuevas alternativas deja claro que el entrenador italiano todavía ajusta piezas, y que la ausencia de Neymar forma parte de una evaluación mucho más amplia de rendimiento y estado físico. Para Neymar, el mensaje es claro: el talento no está en duda, pero su lugar en Brasil dependerá de que logre recuperar plenitud física en las semanas previas al Mundial 2026.

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