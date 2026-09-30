Pep Guardiola rompe el silencio tras fallo contra Manchester City por los 115 cargos

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    Pep Guardiola rompe el silencio tras fallo contra Manchester City por los 115 cargos
    Pep Guardiola manifestó públicamente su respaldo al Manchester City tras conocerse el fallo de la comisión independiente de la Premier League. FOTO: ESPECIAL

El técnico catalán respaldó a la institución y a su gente mientras el club prepara una apelación y espera conocer la sanción de la Premier League

El caso financiero que sacude al Manchester City ya provocó la reacción de una de las figuras más importantes de su historia reciente.

Pep Guardiola rompió el silencio después de que una comisión independiente de la Premier League declarara probadas las infracciones financieras graves incluidas en el expediente conocido como los “115 cargos”, además de tres de las cuatro acusaciones por falta de cooperación.

El técnico catalán utilizó Instagram para lanzar un mensaje de respaldo al club, sus dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

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“Quiero que cada aficionado del Manchester City en todo el mundo sepa que estoy aquí; más que nunca.

“Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros únicos aficionados”, escribió Guardiola, quien también mencionó al propietario, al presidente Khaldoon Al Mubarak, al director ejecutivo Ferran Soriano y a Enzo Maresca.

Guardiola remató su publicación con otra frase contundente: “lo superaremos juntos. Los quiero a todos”.

Instagram

Es decir, dejó claro que permanecerá junto al City durante el proceso y cerró su mensaje expresando su cariño hacia toda la familia del conjunto inglés.

La resolución publicada por la liga señala que, entre 2009-10 y 2017-18, Manchester City recurrió a contratos comerciales simulados para inflar ingresos y reducir costos.

La comisión también concluyó que el club presentó cuentas incorrectas, ocultó la situación real de sus finanzas y rebasó significativamente los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

Según la propia Premier League, esas operaciones aumentaron artificialmente los ingresos o redujeron costos en más de 900 millones de libras. La investigación comenzó en diciembre de 2018 y derivó en la acusación formal presentada en febrero de 2023.

El caso todavía no está cerrado. La sanción será discutida en una audiencia posterior y podría incluir multas, deducción de puntos u otras medidas deportivas.

Manchester City anunció que apelará y sostiene que el fallo contiene errores materiales de derecho, principio y hecho.

Guardiola, que condujo al City a seis títulos de Premier League y una Champions League, decidió colocarse públicamente del lado de la institución.

Su mensaje llega mientras el futuro deportivo del club permanece en suspenso y la liga se prepara para definir el castigo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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