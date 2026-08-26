Champions League 2026-2027: hora, fecha y por dónde ver el sorteo; ¿qué mexicanos juegan?

El sorteo de la Champions League 2026-2027 ya definió sus bombos. La ceremonia será este jueves 27 de agosto, a las 10 de la mañana, en el Grimaldi Forum de Mónaco. Se transmitirá gratis por TNT Sports y HBO Max. Aunque aún se habla de “grupos”, el procedimiento designará los ocho adversarios de cada club en la fase liga. Los 36 participantes fueron distribuidos por coeficiente UEFA y cada conjunto recibirá dos rivales de cada bombo: uno como local y otro de visitante. ¿CÓMO QUEDARON LOS BOMBOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027? Bombo 1: Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.

El sorteo será híbrido: una mano extraerá cada equipo y un programa asignará sus ocho contrincantes, cuatro visitas y cuatro encuentros en casa. No podrán enfrentarse clubes de la misma federación y cada club podrá medirse, como máximo, ante dos representantes de otro país. ¿QUÉ MEXICANOS JUGARÁN LA CHAMPIONS 2026-2027? Álvaro Fidalgo es la presencia mexicana más segura. El mediocampista naturalizado, exfigura del América y seleccionado del Tricolor, disputaría su primera Champions con el Real Betis, colocado en el Bombo 2. Obed Vargas también aparece porque pertenece al Atlético de Madrid, integrante del Bombo 1. Sin embargo, su participación no está garantizada: el club busca prestarlo para que tenga continuidad y su presencia dependerá del destino y de la inscripción definitiva. Entre los interesados aparece Feyenoord, que también disputará el torneo. El tercer nombre es Santiago Giménez. El Milan quedó fuera de la Champions, pero el delantero regresaría al certamen si se concreta su transferencia al Porto.

Reportes indican que existe un acuerdo del jugador con los Dragones, aunque los clubes aún deben cerrar la operación. La fase liga arrancará del 8 al 10 de septiembre y concluirá el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros avanzarán directamente a Octavos y del noveno al lugar 24 disputarán un playoff. El calendario completo será publicado por UEFA a más tardar el sábado 29 de agosto.