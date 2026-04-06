Cuartos de Champions: Real Madrid y Barcelona encabezan la agenda europea

La UEFA Champions League entra en su fase de cuartos de final este 7 y 8 de abril de 2026, con cuatro eliminatorias que comienzan a perfilar a los candidatos al título. Ocho equipos se mantienen en la carrera y lo hacen en escenarios distintos, entre la presión de sus ligas locales y la posibilidad de encontrar en Europa un impulso para cerrar la temporada. Los encuentros de ida se disputarán en dos jornadas. Este martes 7 de abril, Real Madrid recibe a Bayern Munich en el Santiago Bernabéu, mientras que Sporting Lisboa será local ante Arsenal. Ambos partidos están programados a la 1:00 de la tarde, hora del centro de México, y podrán verse a través de HBO.

Para el miércoles 8 de abril, a la misma hora y también por HBO, se jugarán los otros dos cruces: Barcelona frente a Atlético de Madrid, además del choque entre PSG y Liverpool.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Munich vuelve a reunir a dos de los clubes más habituales en instancias decisivas del torneo. El equipo español encara esta serie con la Champions como su principal alternativa tras complicarse en la liga doméstica. Del otro lado, el Bayern llega con resultados favorables y con una estructura que ha respondido en momentos exigentes. La posible ausencia de Harry Kane, por molestias físicas, representa una incógnita en el planteamiento ofensivo del conjunto alemán, que podría optar por variantes en ataque si su delantero no está disponible. En Lisboa, el Arsenal buscará trasladar su propuesta de juego a territorio visitante. El conjunto inglés ha tenido altibajos recientes, incluida su eliminación en la FA Cup, pero en el torneo europeo ha mantenido regularidad. Sporting, en tanto, intentará aprovechar su condición de local para equilibrar la serie. Su funcionamiento defensivo ha sido una de sus principales herramientas, especialmente en su estadio, donde ha logrado contener a rivales con mayor volumen ofensivo.

El cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid añade un elemento reciente: ambos equipos se enfrentaron hace pocos días en La Liga. En ese partido, el conjunto catalán obtuvo el resultado, lo que añade un componente adicional a esta eliminatoria. Barcelona afronta el duelo con la baja de Raphinha, lo que obliga a reorganizar su ataque. Atlético, por su parte, buscará un resultado que le permita regresar a casa con opciones, apoyado en un esquema que prioriza el orden y la transición. En el Parque de los Príncipes, el PSG recibe al Liverpool en una serie que enfrenta dos estilos distintos. El equipo francés llega tras una eliminatoria en la que superó con claridad al Chelsea, mostrando efectividad en ataque. Liverpool, en cambio, viene de una derrota amplia en la FA Cup ante Manchester City, un resultado que obliga a realizar ajustes, sobre todo en la zona defensiva.

Además del contexto deportivo, el calendario también será un factor a considerar. Los equipos ingleses, como Arsenal y Liverpool, afrontan una carga de partidos elevada en la recta final de la temporada, lo que puede influir en la gestión de minutos y en el rendimiento físico. En contraste, clubes como Bayern o PSG llegan con mayor margen en sus ligas, lo que podría reflejarse en su planteamiento para esta fase. Con estos antecedentes, los partidos de ida adquieren relevancia en la construcción de cada eliminatoria. Una ventaja, por mínima que sea, puede marcar la diferencia antes de los encuentros de vuelta. La Champions League entra así en un tramo donde los errores se reducen y cada decisión dentro del campo tiene impacto directo en la continuidad de los equipos.

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