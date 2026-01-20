Champions League: Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona protagonizan la jornada del miércoles

La UEFA Champions League vive este miércoles una jornada clave dentro de la fase de liga del nuevo formato, con partidos que pueden marcar el rumbo de varios aspirantes a avanzar de manera directa a los Octavos de Final.

Entre los encuentros más atractivos del día destacan las presentaciones del Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona, tres potencias europeas que saltan a la cancha con objetivos claros y presión competitiva en esta recta final de la fase.

El Bayern Múnich será protagonista en casa cuando reciba al Royale Union Saint-Gilloise en la Allianz Arena, en un duelo programado para las 2 de la tarde, en transmisión por FOX One.

El conjunto bávaro busca sumar tres puntos fundamentales que le permitan afianzarse en la parte alta de la clasificación general y mantener opciones de cerrar la fase entre los primeros puestos, mientras que el cuadro belga llega con la intención de dar la sorpresa y mantenerse con vida en la competencia.

Más temprano, a las 2 de la tarde, el Liverpool afrontará una complicada visita en Francia frente al Olympique de Marsella, juego que podrá verse a través de HBO Max.