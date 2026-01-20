Champions League: Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona protagonizan la jornada del miércoles
La Fase Liga de la UEFA Champions League entra en un momento decisivo, en una jornada clave que se juega este miércoles
La UEFA Champions League vive este miércoles una jornada clave dentro de la fase de liga del nuevo formato, con partidos que pueden marcar el rumbo de varios aspirantes a avanzar de manera directa a los Octavos de Final.
Entre los encuentros más atractivos del día destacan las presentaciones del Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona, tres potencias europeas que saltan a la cancha con objetivos claros y presión competitiva en esta recta final de la fase.
El Bayern Múnich será protagonista en casa cuando reciba al Royale Union Saint-Gilloise en la Allianz Arena, en un duelo programado para las 2 de la tarde, en transmisión por FOX One.
El conjunto bávaro busca sumar tres puntos fundamentales que le permitan afianzarse en la parte alta de la clasificación general y mantener opciones de cerrar la fase entre los primeros puestos, mientras que el cuadro belga llega con la intención de dar la sorpresa y mantenerse con vida en la competencia.
Más temprano, a las 2 de la tarde, el Liverpool afrontará una complicada visita en Francia frente al Olympique de Marsella, juego que podrá verse a través de HBO Max.
Los Reds saben que un triunfo como visitantes los colocaría en una posición privilegiada rumbo a la siguiente ronda, pero enfrente tendrán a un equipo francés que todavía pelea por puntos vitales y que suele hacerse fuerte como local en noches europeas.
A la misma hora, el Barcelona entrará en acción en Europa del Este cuando visite al Slavia Praga, por las pantallas de FOX One.
El conjunto blaugrana apunta a consolidarse entre los mejores del torneo y mantenerse cerca de los boletos directos a octavos de final, aunque el viaje a Praga representa un reto exigente por el estilo intenso y físico del equipo local.
Con el calendario apretado y la clasificación aún abierta, la jornada promete emociones fuertes y resultados que pueden ser determinantes en el camino rumbo a la fase eliminatoria del torneo continental.