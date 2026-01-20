‘David’ venció a ‘Goliat’: Bodø/Glimt hace historia y sorprende al Manchester City en la Champions League

El Bodø/Glimt firmó una de las mayores sorpresas de la temporada europea al imponerse 3-1 al Manchester City en el Aspmyra Stadion, resultado que ya es histórico para el futbol noruego y que sacudió la fase de liga de la UEFA Champions League. En una noche marcada por el frío extremo y un ambiente hostil para el visitante, el campeón de Noruega jugó sin complejos, presionó alto y castigó con contundencia los errores del vigente campeón inglés. El golpe comenzó a gestarse en el primer tiempo, cuando Kasper Høgh apareció como figura inesperada para firmar un doblete casi consecutivo a los minutos 22 y 24. TE PUEDE INTERESAR: México cae en el ranking FIFA tras el título de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Dos definiciones a quemarropa bastaron para descolocar por completo al City y encender a los cerca de ocho mil aficionados que abarrotaron el estadio ubicado al norte del Círculo Polar Ártico. La reacción inglesa nunca llegó con claridad y el Bodø/Glimt sostuvo el ritmo con orden defensivo y transiciones rápidas. La segunda mitad terminó de confirmar la noche perfecta para los locales. Jens Petter Hauge aumentó la ventaja al 58’ con un zurdazo al ángulo que significó el 3-0 y desató la euforia en Aspmyra. Apenas dos minutos después, Rayan Cherki recortó distancias para el City con un disparo raso desde la frontal, pero el impulso fue breve y no alcanzó para cambiar el rumbo del partido. El panorama se complicó todavía más para el conjunto dirigido por Pep Guardiola con la expulsión de Rodri por doble amonestación, situación que dejó a los ingleses en inferioridad numérica durante buena parte del complemento y les quitó cualquier opción real de remontada. Con el control del mediocampo asegurado, el Bodø/Glimt administró la ventaja y cerró un triunfo que ya forma parte de su historia deportiva. Más allá del marcador, el resultado tiene un peso simbólico enorme: se trata del primer triunfo del Bodø/Glimt en la historia de la Champions League, logrado nada menos que frente a uno de los clubes más poderosos del continente, con una plantilla millonaria y múltiples títulos internacionales.