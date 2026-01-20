‘David’ venció a ‘Goliat’: Bodø/Glimt hace historia y sorprende al Manchester City en la Champions League

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 20 enero 2026
    ‘David’ venció a ‘Goliat’: Bodø/Glimt hace historia y sorprende al Manchester City en la Champions League
    El Bodø/Glimt celebró una noche histórica tras imponerse 3-1 al Manchester City en Noruega, resultado que sacudió la fase de liga de la Champions League. FOTO: EFE

El campeón noruego firmó su primer triunfo en la historia de la Champions League al vencer con autoridad al Manchester City en el Aspmyra Stadion

El Bodø/Glimt firmó una de las mayores sorpresas de la temporada europea al imponerse 3-1 al Manchester City en el Aspmyra Stadion, resultado que ya es histórico para el futbol noruego y que sacudió la fase de liga de la UEFA Champions League.

En una noche marcada por el frío extremo y un ambiente hostil para el visitante, el campeón de Noruega jugó sin complejos, presionó alto y castigó con contundencia los errores del vigente campeón inglés.

El golpe comenzó a gestarse en el primer tiempo, cuando Kasper Høgh apareció como figura inesperada para firmar un doblete casi consecutivo a los minutos 22 y 24.

TE PUEDE INTERESAR: México cae en el ranking FIFA tras el título de Marruecos en la Copa Africana de Naciones

Dos definiciones a quemarropa bastaron para descolocar por completo al City y encender a los cerca de ocho mil aficionados que abarrotaron el estadio ubicado al norte del Círculo Polar Ártico.

La reacción inglesa nunca llegó con claridad y el Bodø/Glimt sostuvo el ritmo con orden defensivo y transiciones rápidas.

La segunda mitad terminó de confirmar la noche perfecta para los locales. Jens Petter Hauge aumentó la ventaja al 58’ con un zurdazo al ángulo que significó el 3-0 y desató la euforia en Aspmyra.

Apenas dos minutos después, Rayan Cherki recortó distancias para el City con un disparo raso desde la frontal, pero el impulso fue breve y no alcanzó para cambiar el rumbo del partido.

El panorama se complicó todavía más para el conjunto dirigido por Pep Guardiola con la expulsión de Rodri por doble amonestación, situación que dejó a los ingleses en inferioridad numérica durante buena parte del complemento y les quitó cualquier opción real de remontada.

Con el control del mediocampo asegurado, el Bodø/Glimt administró la ventaja y cerró un triunfo que ya forma parte de su historia deportiva.

Más allá del marcador, el resultado tiene un peso simbólico enorme: se trata del primer triunfo del Bodø/Glimt en la historia de la Champions League, logrado nada menos que frente a uno de los clubes más poderosos del continente, con una plantilla millonaria y múltiples títulos internacionales.

Para el Manchester City, en cambio, la derrota representa un duro golpe en sus aspiraciones de clasificación directa y confirma un momento irregular en competiciones europeas.

En una ciudad de apenas 55 mil habitantes y en un estadio que rara vez recibe a gigantes del futbol mundial, el Bodø/Glimt escribió la página más importante de su historia internacional, demostrando que, incluso en la Champions League, las noches imposibles todavía existen.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Oslo

Organizaciones


Manchester City
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026