Chelsea vence al Manchester United y agrava su crisis con una expulsión y nueve juegos sin ganar

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Fútbol Internacional
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    Chelsea vence al Manchester United y agrava su crisis con una expulsión y nueve juegos sin ganar
    Cole Palmer sentenció la victoria del Chelsea desde el punto penal, en un encuentro marcado por la expulsión de Lisandro Martínez y la crisis del Manchester United. FOTO: EFE

Morgan Rogers y Cole Palmer marcaron en Stamford Bridge para colocar a los Blues en el cuarto lugar de la Premier League, mientras crece la presión sobre Michael Carrick

El Chelsea aprovechó los errores del Manchester United para imponerse 2-0 este sábado en Stamford Bridge, Londres, por la Premier League 2026-2027.

Morgan Rogers y Cole Palmer firmaron los goles de un triunfo ante su propia afición que llevó a los Blues al cuarto puesto y profundizó la crisis del conjunto dirigido por Michael Carrick.

El partido comenzó con oportunidades para ambos equipos, aunque los Red Devils dejaron escapar las más claras. Bruno Fernandes mandó por encima del arco una ocasión tras un pase de Bryan Mbeumo, mientras Amad Diallo exigió al portero Mike Penders.

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El VAR también anuló un tanto de Matheus Cunha por fuera de lugar.

Los locales tuvieron su propio gol invalidado cuando Estêvão aprovechó un rebote de Senne Lammens, pero el brasileño estaba adelantado.

Antes del descanso, Moisés Caicedo estrelló un remate en el poste y el marcador permaneció sin anotaciones pese a la actividad en las dos áreas.

La historia cambió al minuto 50. Tras una recuperación de Roméo Lavia, Rogers avanzó por el centro, dejó atrás a Harry Maguire y Lisandro Martínez y definió por encima de Lammens.

La jugada exhibió las dificultades defensivas del United y le dio al Chelsea el control del encuentro.

El golpe definitivo llegó al 63’, cuando Martínez levantó el brazo e impactó a Wesley Fofana durante un tiro de esquina.

El árbitro Peter Bankes revisó la acción en el monitor, señaló penalti y mostró la segunda tarjeta amarilla al argentino, que dejó a los visitantes con diez futbolistas.

Un minuto más tarde, Palmer convirtió desde los once pasos para el 2-0 y alcanzó 50 goles en la Premier League con el Chelsea en 105 partidos.

Estêvão volvió a marcar, aunque su anotación fue anulada por otro fuera de lugar. Ya en la compensación, Mbeumo remató al travesaño tras una intervención de Penders.

La victoria permitió al equipo de Xabi Alonso recuperarse de dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Liverpool, mientras Manchester United acumuló nueve encuentros sin ganar en todas las competencias, con tres empates y seis descalabros.

La mala racha aumentó la presión sobre Carrick y dejó a los Red Devils cerca de los puestos de descenso de la Liga inglesa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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