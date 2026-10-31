Tenis de mesa: Coahuila suma dos platas y dos bronces en Aguascalientes

La delegación coahuilense de tenis de mesa tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Sub-11 y Sub-13, que se desarrolla en Aguascalientes, con cuatro medallas en las modalidades por equipos, dobles y dobles mixtos. Entre los resultados sobresale el segundo lugar del equipo femenil Sub-11, integrado por Andrea López, Ángela López y la saltillense Emma Castillo Mier, quien con apenas ocho años continúa sumando experiencia en competencias nacionales.

Las tres jugadoras se quedaron con la medalla de plata bajo la dirección del entrenador Lander Esponda, resultado que refleja el trabajo realizado durante su preparación y la oportunidad de competir frente a representantes de otras entidades. Emma, quien representa a Coahuila en la categoría de menores de 13 años pese a su corta edad, comparte así un nuevo logro deportivo con sus compañeras, en una competencia que reúne a jóvenes talentos del tenis de mesa mexicano.

ANDREA Y ÁNGELA LÓPEZ CONSIGUEN BRONCE EN DOBLES La cosecha de Coahuila también incluyó una medalla de bronce para las hermanas Andrea y Ángela López, quienes subieron al podio en la modalidad de dobles femenil. Las dos jugadoras compitieron juntas en el torneo nacional y consiguieron el tercer lugar de la categoría, con el respaldo del cuerpo técnico conformado por Osmany Cajigal y Lander Esponda. El resultado representa otro paso en su formación deportiva, al demostrar su capacidad para trabajar en conjunto y responder a las exigencias de una competencia nacional.

MARIAN AGUIRRE Y JULIO ALVISO SE QUEDAN CON LA PLATA EN DOBLES MIXTOS U-13 En la categoría Sub-13, la pareja integrada por Marian Aguirre y Julio Alviso obtuvo la medalla de plata en dobles mixtos. Los coahuilenses disputaron una final frente a la representación de Querétaro, en un encuentro que se definió punto a punto y que mantuvo la expectativa durante el desarrollo del partido. Aunque la dupla queretana se quedó con el primer lugar, Marian y Julio consiguieron el segundo puesto del campeonato, en una actuación que les permitió subir al podio y sumar experiencia en una de las categorías juveniles del torneo. El trabajo de los entrenadores Osmany Cajigal y Lander Esponda también fue reconocido por su acompañamiento en la preparación de los jugadores.

ANDREA LÓPEZ CAMARENA Y ANDRÉS VILORIA GANAN BRONCE EN U-11 La cuarta medalla para Coahuila llegó en los dobles mixtos Sub-11, donde Andrea López Camarena y Andrés Viloria Blanco consiguieron el tercer lugar. La pareja mostró su capacidad para competir en conjunto y se quedó con el bronce, resultado que reconoce el esfuerzo realizado durante sus entrenamientos y su participación en el certamen. En esta modalidad, el entrenador Osmany Cajigal estuvo al frente de los jugadores, quienes continúan su proceso de desarrollo dentro del tenis de mesa.

COAHUILA DESTACA EN AGUASCALIENTES Con dos medallas de plata y dos de bronce, Coahuila sumó cuatro preseas en las modalidades reportadas del Campeonato Nacional Sub-11 y Sub-13. La participación de Emma Castillo, Andrea López, Ángela López, Marian Aguirre, Julio Alviso y Andrés Viloria representa un avance para el tenis de mesa estatal, al reunir resultados en distintas categorías y modalidades. El torneo, que se disputa en Aguascalientes, permite a los deportistas infantiles y juveniles medir su nivel ante otras delegaciones y continuar su preparación en el camino competitivo. Para Emma Castillo, la medalla de plata por equipos representa un nuevo logro en su trayectoria, luego de acudir al certamen como una de las jugadoras más jóvenes de Coahuila. Su participación junto a Andrea y Ángela López también refleja el trabajo colectivo que sostiene al equipo femenil Sub-11. La delegación coahuilense continúa así con su participación en el campeonato nacional, con resultados que ponen de manifiesto el desarrollo de sus jóvenes representantes y el trabajo de sus entrenadores.

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