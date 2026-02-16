Con Mbappé disponible, Real Madrid se mide al Benfica en Lisboa: arrancan los Playoffs de la Champions
Con Kylian Mbappé nuevamente disponible tras molestias en la rodilla, el club madrileño buscará tomar ventaja en una eliminatoria que se disputará a dos partidos
El Real Madrid volverá a pisar Lisboa con un objetivo claro: evitar que se repita el resultado que complicó su camino en la presente edición de la Liga de Campeones de la UEFA. El equipo español enfrentará nuevamente al Benfica en el partido de ida de la ronda de repesca, programado en el Estadio de la Luz, apenas tres semanas después del encuentro que terminó con triunfo 4-2 para el conjunto portugués.
Aquel resultado permitió al equipo dirigido por José Mourinho mantenerse con vida en la competencia continental y avanzar a esta fase por diferencia de goles, dejando al club madrileño sin el pase directo a los octavos de final. El desenlace se definió en los últimos instantes, cuando el guardameta Anatoliy Trubin se sumó al ataque y marcó de cabeza el tanto que aseguró la clasificación.
De cara al nuevo cruce, el técnico merengue Álvaro Arbeloa señaló que el equipo es consciente de lo que encontrará en territorio portugués. El estratega explicó que la eliminatoria se disputará a lo largo de 180 minutos y que la intención es obtener una ventaja desde el primer partido.
Uno de los elementos que podría modificar el desarrollo del encuentro es el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria. El delantero no participó en el compromiso más reciente de liga frente a la Real Sociedad debido a molestias en la rodilla, aunque el cuerpo técnico optó por reservarlo para este duelo europeo.
Mbappé acumula 38 anotaciones en lo que va de la temporada con el conjunto blanco y ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos. Entre ellos destacan los dos que consiguió en el enfrentamiento anterior frente al Benfica, aunque no fueron suficientes para evitar la derrota.
El partido entre Benfica y Real Madrid se disputará este martes 17 de febrero a las 14:00 horas y podrá seguirse a través de HBO Max.
Estos encuentros completan la actividad de la ronda de repesca que definirá a los equipos que avanzarán a los octavos de final del torneo europeo.