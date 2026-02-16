Con Mbappé disponible, Real Madrid se mide al Benfica en Lisboa: arrancan los Playoffs de la Champions

El Real Madrid volverá a pisar Lisboa con un objetivo claro: evitar que se repita el resultado que complicó su camino en la presente edición de la Liga de Campeones de la UEFA. El equipo español enfrentará nuevamente al Benfica en el partido de ida de la ronda de repesca, programado en el Estadio de la Luz, apenas tres semanas después del encuentro que terminó con triunfo 4-2 para el conjunto portugués.

Aquel resultado permitió al equipo dirigido por José Mourinho mantenerse con vida en la competencia continental y avanzar a esta fase por diferencia de goles, dejando al club madrileño sin el pase directo a los octavos de final. El desenlace se definió en los últimos instantes, cuando el guardameta Anatoliy Trubin se sumó al ataque y marcó de cabeza el tanto que aseguró la clasificación.

De cara al nuevo cruce, el técnico merengue Álvaro Arbeloa señaló que el equipo es consciente de lo que encontrará en territorio portugués. El estratega explicó que la eliminatoria se disputará a lo largo de 180 minutos y que la intención es obtener una ventaja desde el primer partido.