¿Crisis en el Real Madrid? Vinicius Jr. detiene su renovación por molestia con Xabi Alonso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El brasileño exige recuperar protagonismo en el Real Madrid antes de retomar cualquier conversación contractual, mientras la directiva evalúa escenarios ante una posible salida en 2026
El Real Madrid enfrenta un escenario complejo dentro y fuera de la cancha. A la falta de resultados recientes se suma una situación interna que ha encendido alertas en la directiva: la relación deteriorada entre Vinicius Jr. y el entrenador Xabi Alonso, un conflicto que habría detenido por completo las conversaciones para extender el contrato del atacante.
El equipo acumula tres encuentros sin anotar y sin ganar: dos empates en LaLiga y una derrota ante el Liverpool en la Champions League. El arranque del proyecto de Xabi Alonso comienza a generar dudas y, según reportes de la prensa española, no solo por cuestiones deportivas. Varios referentes del vestuario no estarían alineados con las decisiones del técnico.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
Entre ellos, el caso más visible es el de Vinicius Jr.. De acuerdo con una publicación de The Athletic, el jugador y su entorno decidieron suspender las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2027. Las últimas semanas habrían acentuado la distancia con el entrenador.
La tensión se evidenció en el reciente Clásico frente al FC Barcelona, cuando Vinicius Jr. fue reemplazado pese a ser uno de los futbolistas más productivos en ese encuentro. Su posterior suplencia en el empate contra el Elche reforzó la percepción de un cambio en su rol dentro del equipo.
El reporte indica que la dirigencia conoce el malestar del brasileño. Su entorno considera que las nuevas dinámicas del cuerpo técnico afectan directamente su participación, especialmente al compararla con la situación de Kylian Mbappé, quien se ha mantenido como pieza fija en el once inicial. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. rara vez salía del cuadro titular; con Xabi Alonso, esa condición parece haber cambiado.
Además, el informe menciona que Jude Bellingham tampoco estaría conforme con algunas decisiones del nuevo entrenador, lo que sugiere un ambiente interno más complejo de lo que se percibe externamente.
Aunque el distanciamiento es evidente, The Athletic afirma que Vinicius Jr. mantiene la intención de mejorar su relación profesional con el técnico. Sin embargo, el jugador ha puesto una condición para retomar la negociación contractual: sentirse respaldado y con un peso deportivo similar al de otros líderes del plantel.
Si esta situación no se aclara en los próximos meses, la directiva podría contemplar una salida en 2026. Esa fecha aparece como el límite para evitar que el delantero entre al último tramo de su contrato sin una resolución clara sobre su continuidad.