¿Crisis en el Real Madrid? Vinicius Jr. detiene su renovación por molestia con Xabi Alonso

Fútbol Internacional
/ 24 noviembre 2025
    ¿Crisis en el Real Madrid? Vinicius Jr. detiene su renovación por molestia con Xabi Alonso
    La relación entre Vinicius Jr. y Xabi Alonso atraviesa un momento crítico que ha detenido las negociaciones para la renovación del delantero. FOTO: X/VINI JR.

El brasileño exige recuperar protagonismo en el Real Madrid antes de retomar cualquier conversación contractual, mientras la directiva evalúa escenarios ante una posible salida en 2026

El Real Madrid enfrenta un escenario complejo dentro y fuera de la cancha. A la falta de resultados recientes se suma una situación interna que ha encendido alertas en la directiva: la relación deteriorada entre Vinicius Jr. y el entrenador Xabi Alonso, un conflicto que habría detenido por completo las conversaciones para extender el contrato del atacante.

El equipo acumula tres encuentros sin anotar y sin ganar: dos empates en LaLiga y una derrota ante el Liverpool en la Champions League. El arranque del proyecto de Xabi Alonso comienza a generar dudas y, según reportes de la prensa española, no solo por cuestiones deportivas. Varios referentes del vestuario no estarían alineados con las decisiones del técnico.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX

Entre ellos, el caso más visible es el de Vinicius Jr.. De acuerdo con una publicación de The Athletic, el jugador y su entorno decidieron suspender las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2027. Las últimas semanas habrían acentuado la distancia con el entrenador.

La tensión se evidenció en el reciente Clásico frente al FC Barcelona, cuando Vinicius Jr. fue reemplazado pese a ser uno de los futbolistas más productivos en ese encuentro. Su posterior suplencia en el empate contra el Elche reforzó la percepción de un cambio en su rol dentro del equipo.

El reporte indica que la dirigencia conoce el malestar del brasileño. Su entorno considera que las nuevas dinámicas del cuerpo técnico afectan directamente su participación, especialmente al compararla con la situación de Kylian Mbappé, quien se ha mantenido como pieza fija en el once inicial. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. rara vez salía del cuadro titular; con Xabi Alonso, esa condición parece haber cambiado.

Además, el informe menciona que Jude Bellingham tampoco estaría conforme con algunas decisiones del nuevo entrenador, lo que sugiere un ambiente interno más complejo de lo que se percibe externamente.

Instagram

Aunque el distanciamiento es evidente, The Athletic afirma que Vinicius Jr. mantiene la intención de mejorar su relación profesional con el técnico. Sin embargo, el jugador ha puesto una condición para retomar la negociación contractual: sentirse respaldado y con un peso deportivo similar al de otros líderes del plantel.

Si esta situación no se aclara en los próximos meses, la directiva podría contemplar una salida en 2026. Esa fecha aparece como el límite para evitar que el delantero entre al último tramo de su contrato sin una resolución clara sobre su continuidad.

Temas


Futbol

Localizaciones


Madrid

Personajes


Vinicius Jr
Xabi Alonso

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto.

Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’
Durante un operativo en Uruapan, Michoacán, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la aprehensión de Jaciel Antonio ‘N’.

Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo
El monitoreo seguirá en todo el país para garantizar que los compromisos se cumplan.

Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic
Sheinbaum reconoció que la relación bilateral es tensa desde que Perú decidió suspender vínculos diplomáticos con México.

México alerta a Perú: intervenir la embajada sería una violación grave a la ley internacional
Protección Civil de Nuevo León informó que, pese al paro nacional de transportistas, todas las carreteras que conectan con el estado operan con normalidad y sin bloqueos, salvo afectaciones por un accidente en la Carretera Nacional.

A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad
Autoridades de Querétaro alertan sobre fraudes conocidos como “depósitos fantasma”, en los que delincuentes usan comprobantes falsos para simular transferencias y engañar a comerciantes y consumidores en todo el país.

Transferencias fantasma: Alerta por depósitos enviados desde Estados Unidos
La Liga MX oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025, con ajustes derivados de recomendaciones de seguridad en la Ciudad de México.

¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
Advertencia. Fátima Bosch continúa con sus primeras actividades como Miss Universo mientras crece la controversia en torno a su coronación.

¡Toca soportar! Dueño de Miss Universo anuncia acciones legales contra medios