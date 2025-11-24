¿Crisis en el Real Madrid? Vinicius Jr. detiene su renovación por molestia con Xabi Alonso

El Real Madrid enfrenta un escenario complejo dentro y fuera de la cancha. A la falta de resultados recientes se suma una situación interna que ha encendido alertas en la directiva: la relación deteriorada entre Vinicius Jr. y el entrenador Xabi Alonso, un conflicto que habría detenido por completo las conversaciones para extender el contrato del atacante.

El equipo acumula tres encuentros sin anotar y sin ganar: dos empates en LaLiga y una derrota ante el Liverpool en la Champions League. El arranque del proyecto de Xabi Alonso comienza a generar dudas y, según reportes de la prensa española, no solo por cuestiones deportivas. Varios referentes del vestuario no estarían alineados con las decisiones del técnico.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX

Entre ellos, el caso más visible es el de Vinicius Jr.. De acuerdo con una publicación de The Athletic, el jugador y su entorno decidieron suspender las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2027. Las últimas semanas habrían acentuado la distancia con el entrenador.