¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX

La organización del Apertura 2025 de la Liga MX confirmó el calendario oficial para los Cuartos de Final, después de una reunión entre representantes del torneo y autoridades de seguridad de la Ciudad de México. El ajuste final consideró lineamientos del reglamento y disposiciones solicitadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, lo que llevó a distribuir tres partidos de ida en miércoles y uno en jueves, mientras que los duelos de vuelta quedaron programados para sábado y domingo.

Los equipos con mejor ubicación en la tabla ejercieron la posibilidad de elegir día y horario para los compromisos definitorios. Sin embargo, en los casos de Cruz Azul y América se realizaron adecuaciones por cuestiones operativas vinculadas a la logística en la capital del país.

Tras la conclusión de la fase regular, los ocho clasificados quedaron definidos con el Play-In. En ese formato, Juárez FC avanzó al derrotar 2-1 a Pachuca, mientras que Tijuana obtuvo su lugar tras imponerse a Juárez en la Serie A. La Liga BBVA MX confirmó horarios y sedes para los cuatro cruces.