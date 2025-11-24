¡Horarios confirmados!: Así se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga MX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Los cruces quedaron definidos tras el Play-In, destacando las series Toluca–FC Juárez, Tigres–Tijuana, Cruz Azul–Guadalajara y América–Monterrey
La organización del Apertura 2025 de la Liga MX confirmó el calendario oficial para los Cuartos de Final, después de una reunión entre representantes del torneo y autoridades de seguridad de la Ciudad de México. El ajuste final consideró lineamientos del reglamento y disposiciones solicitadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, lo que llevó a distribuir tres partidos de ida en miércoles y uno en jueves, mientras que los duelos de vuelta quedaron programados para sábado y domingo.
Los equipos con mejor ubicación en la tabla ejercieron la posibilidad de elegir día y horario para los compromisos definitorios. Sin embargo, en los casos de Cruz Azul y América se realizaron adecuaciones por cuestiones operativas vinculadas a la logística en la capital del país.
TE PUEDE INTERESAR: Christian McCaffrey enfrenta a Carolina: análisis del regreso y pronóstico Panthers vs 49ers
Tras la conclusión de la fase regular, los ocho clasificados quedaron definidos con el Play-In. En ese formato, Juárez FC avanzó al derrotar 2-1 a Pachuca, mientras que Tijuana obtuvo su lugar tras imponerse a Juárez en la Serie A. La Liga BBVA MX confirmó horarios y sedes para los cuatro cruces.
El primer duelo corresponde a FC Juárez contra Toluca. La ida se disputará el miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El compromiso de vuelta está programado para el sábado 29 a las 19:05 horas en el Estadio Nemesio Diez.
Más tarde, Rayados recibirá a América en el Estadio BBVA el mismo miércoles, pero a las 21:05 horas. La serie se definirá el sábado 29 en la Ciudad de los Deportes a las 17:00 horas.
En la frontera, Tijuana será anfitrión de Tigres UANL el miércoles a las 23:00 horas en el Estadio Caliente. La vuelta se jugará en el Estadio Universitario el sábado a las 21:10 horas.
El último cruce de ida se celebrará el jueves 27 de noviembre, cuando Chivas reciba a Cruz Azul a las 20:07 horas en el Estadio Akron. El juego decisivo está programado para el domingo 30 a las 19:00 horas, ahora en el Estadio Olímpico Universitario.
En cuanto al camino hacia esta fase, equipos como Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara se aseguraron su clasificación directa en la última jornada. Los cupos restantes se definieron en el Play-In, donde Tijuana avanzó en Serie A y Juárez obtuvo el boleto final tras superar a Pachuca, con participación destacada del panameño José Luis Rodríguez.
Con ello, los cruces quedaron establecidos: Toluca vs. FC Juárez, Tigres vs. Tijuana, Cruz Azul vs. Guadalajara y América vs. Monterrey, todos bajo el formato de ida y vuelta y con el criterio de posición en la tabla como desempate.