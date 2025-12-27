Cristiano Ronaldo anota doblete en triunfo del Al-Nassr y se acerca a los 1000 goles
Cristiano Ronaldo fue clave en el 3-0 del Al-Nassr ante el Al-Okhdood con un doblete que lo llevó a 956 goles en mil 300 partidos oficiales
Cristiano Ronaldo fue la gran figura en la victoria 3-0 del Al-Nassr sobre el Al-Okhdood Club, al firmar un doblete que le permitió seguir ampliando cifras históricas dentro de una carrera sin precedentes.
El delantero portugués abrió el marcador durante la primera mitad con una definición precisa dentro del área y, minutos después, aumentó la ventaja con una acción de gran calidad técnica, encaminando un triunfo cómodo para el conjunto de Riad.
El tercer gol sentenció el encuentro y confirmó el dominio de Al-Nassr en la jornada.
Con los dos tantos ante Al-Okhdood, Cristiano Ronaldo alcanzó los 956 goles oficiales en su trayectoria profesional, distribuidos a lo largo de 1,300 partidos disputados entre clubes y selección.
Una cifra que lo coloca cada vez más cerca del objetivo simbólico y estadístico de los 1,000 goles, una marca que ningún otro futbolista ha logrado bajo registros oficiales modernos.
A sus 40 años, Ronaldo continúa siendo el referente ofensivo de Al-Nassr y uno de los jugadores más determinantes de la Saudi Pro League.
Su impacto va más allá de los goles, liderando al equipo tanto en producción ofensiva como en presencia dentro del campo.
Con 44 goles restantes para alcanzar los 1,000, el portugués mantiene un ritmo goleador que alimenta la expectativa mundial.
Cada partido se convierte en un nuevo capítulo dentro de una carrera histórica que sigue sumando hitos.