Cristiano Ronaldo anota doblete en triunfo del Al-Nassr y se acerca a los 1000 goles

Fútbol Internacional
/ 27 diciembre 2025
    Cristiano Ronaldo anota doblete en triunfo del Al-Nassr y se acerca a los 1000 goles
    Ronaldo completó su partido oficial número 1,300 mientras sigue en la caza de los 1,000 goles. FOTO: X/AL-NASSR

Cristiano Ronaldo fue clave en el 3-0 del Al-Nassr ante el Al-Okhdood con un doblete que lo llevó a 956 goles en mil 300 partidos oficiales

Cristiano Ronaldo fue la gran figura en la victoria 3-0 del Al-Nassr sobre el Al-Okhdood Club, al firmar un doblete que le permitió seguir ampliando cifras históricas dentro de una carrera sin precedentes.

El delantero portugués abrió el marcador durante la primera mitad con una definición precisa dentro del área y, minutos después, aumentó la ventaja con una acción de gran calidad técnica, encaminando un triunfo cómodo para el conjunto de Riad.

El tercer gol sentenció el encuentro y confirmó el dominio de Al-Nassr en la jornada.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Sydney Sweeney y Christian Pulisic son novios? Pareja desata rumores de romance

Con los dos tantos ante Al-Okhdood, Cristiano Ronaldo alcanzó los 956 goles oficiales en su trayectoria profesional, distribuidos a lo largo de 1,300 partidos disputados entre clubes y selección.

Una cifra que lo coloca cada vez más cerca del objetivo simbólico y estadístico de los 1,000 goles, una marca que ningún otro futbolista ha logrado bajo registros oficiales modernos.

A sus 40 años, Ronaldo continúa siendo el referente ofensivo de Al-Nassr y uno de los jugadores más determinantes de la Saudi Pro League.

Su impacto va más allá de los goles, liderando al equipo tanto en producción ofensiva como en presencia dentro del campo.

Con 44 goles restantes para alcanzar los 1,000, el portugués mantiene un ritmo goleador que alimenta la expectativa mundial.

Cada partido se convierte en un nuevo capítulo dentro de una carrera histórica que sigue sumando hitos.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA