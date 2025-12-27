Cristiano Ronaldo anota doblete en triunfo del Al-Nassr y se acerca a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo fue la gran figura en la victoria 3-0 del Al-Nassr sobre el Al-Okhdood Club, al firmar un doblete que le permitió seguir ampliando cifras históricas dentro de una carrera sin precedentes.

El delantero portugués abrió el marcador durante la primera mitad con una definición precisa dentro del área y, minutos después, aumentó la ventaja con una acción de gran calidad técnica, encaminando un triunfo cómodo para el conjunto de Riad.

El tercer gol sentenció el encuentro y confirmó el dominio de Al-Nassr en la jornada.

