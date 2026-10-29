JoJo Romero y Joey Ortiz: los mexicanos que hicieron historia con Brewers en la Serie Mundial 2026

El primer campeonato de Serie Mundial en la historia de los Brewers de Milwaukee también tuvo presencia mexicana. JoJo Romero y Joey Ortiz, ambos nacidos en Estados Unidos y de ascendencia mexicana y representantes de la Selección Nacional, integraron el plantel que derrotó 4-1 a los Rays de Tampa Bay y levantó el trofeo el 28 de octubre de 2026. De los dos, Romero tuvo la participación más constante durante el Clásico de Otoño. El relevista zurdo apareció en tres de los cinco encuentros y lanzó dos entradas y dos tercios en blanco.

Su balance fue de un imparable admitido, ningún pasaporte y dos ponches, para fortalecer el bullpen de Pat Murphy. En el segundo compromiso, que Milwaukee ganó 5-4 tras remontar cuatro carreras, el pitcher lanzó una entrada sin daño pese a recibir un imparable. Volvió en el cuarto juego y retiró una entrada sin admitir imparables, aunque los Cerveceros terminaron perdiendo 4-3 en 12 episodios. Su última intervención llegó en el quinto partido, disputado en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida. Romero sacó dos outs y recetó un ponche sin permitir que nadie se embasara. Así colaboró en el triunfo definitivo por 4-1, antes de que Trevor Megill completara el cierre del histórico campeonato. Joey Ortiz vivió una Serie Mundial distinta. El jugador de cuadro, capaz de desempeñarse en las paradas cortas y la tercera base, apareció en tres encuentros, pero terminó sin hits en cuatro turnos oficiales. La falta de bateo lo relegó a la banca, mientras David Hamilton recibió mayor protagonismo en la antesala. El momento más difícil para Ortiz ocurrió en el cuarto juego: con Milwaukee arriba 3-2 en la duodécima entrada y a tres outs de coronarse, cometió un error en el tiro a primera base que permitió embasarse a Junior Caminero.

Tampa Bay aprovechó esa oportunidad para anotar dos carreras y aplazar la celebración. Pese a ese episodio, ambos formaron parte del primer título de la franquicia. Romero había representado a México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023 y Ortiz lo hizo en la edición de 2026. Este último bateó .270, conectó nueve jonrones y produjo 47 carreras en la campaña regular; el zurdo, adquirido a los Cardenales de San Luis durante la temporada, terminó con efectividad de 3.36. Milwaukee cerró la temporada con 103 victorias y la postemporada con marca de 11-2. Para el beisbol mexicano, el título dejó dos nuevos campeones de raíces tricolores, aunque sus contribuciones dentro del diamante fueron diferentes.