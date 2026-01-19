Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus

Un tribunal en Italia resolvió que Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver cerca de 10 millones de euros a la Juventus, cantidad que el club de Turín le pagó como parte de salarios pendientes correspondientes al periodo de la pandemia de Covid-19. La decisión representa un nuevo episodio en el largo conflicto legal entre ambas partes y supone un revés para la institución italiana, que buscaba recuperar el dinero tras la salida del futbolista portugués. El fallo fue emitido por el juez Gian Luca Robaldo, del tribunal de Turín, y favoreció al actual jugador del Al Nassr. La disputa tiene su origen en el contexto económico que atravesó el fútbol europeo durante la emergencia sanitaria, cuando la actividad se detuvo y varios clubes negociaron con sus plantillas el aplazamiento de sueldos para reducir el impacto financiero. TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones En ese escenario, la Juventus alcanzó acuerdos con distintos jugadores para congelar pagos durante varios meses. En el caso de Cristiano Ronaldo, el club habría asumido el compromiso de cubrir más adelante una parte de su salario, una vez estabilizadas las finanzas. Sin embargo, ese acuerdo quedó en el centro de la controversia tras la salida del delantero rumbo al Manchester United en 2021.

Luego de concretarse el traspaso, el futbolista reclamó que la Juventus mantenía una deuda total de 19.6 millones de euros, correspondiente a salarios que no se habían liquidado. El club, por su parte, cuestionó la validez del acuerdo y sostuvo que no estaba obligado a cubrir la totalidad del monto exigido, lo que dio inicio a un proceso legal que se extendió por varios años. En abril de 2024, un comité de arbitraje determinó que la Juventus debía pagar únicamente la mitad de la cantidad reclamada, es decir, 9.8 millones de euros. La resolución se basó en que el documento presentado por el jugador no contaba con su firma, un elemento clave para considerar plenamente válido el acuerdo. A pesar de ello, la Juventus decidió apelar y trasladar el caso a la justicia ordinaria, con la intención de obtener una resolución definitiva. A finales de 2025, los tribunales italianos volvieron a fallar a favor de Cristiano Ronaldo y confirmaron que el club debía abonar una cifra cercana a los 10 millones de euros. Inconforme con esa decisión, la directiva bianconera presentó una nueva apelación ante un juzgado laboral de Turín, con el objetivo de recuperar el dinero ya entregado al futbolista.