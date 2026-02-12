Cristiano Ronaldo suma su tercera ausencia con Al-Nassr en triunfo ante Arkadag en la Champions de Asia

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 12 febrero 2026
    Cristiano Ronaldo suma su tercera ausencia con Al-Nassr en triunfo ante Arkadag en la Champions de Asia
    Cristiano Ronaldo no viajó con Al-Nassr para el duelo de ida ante Arkadag en Turkmenistán, donde el equipo saudí tomó ventaja mínima en la serie continental. FOTO: ESPECIAL

De acuerdo con reportes internacionales, la ausencia de Cristiano estaría vinculada a diferencias internas relacionadas con la política de fichajes y la planificación deportiva del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a quedar fuera de la convocatoria del Al-Nassr en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Champions League de Asia frente al FK Arkadag de Turkmenistán, sumando así tres encuentros consecutivos sin jugar con el club saudí.

El equipo dirigido por Jorge Jesús se impuso 1-0 como visitante en Ashgabat, con un gol de Abdullah Al-Hamdan, tomando ventaja de cara al partido de Vuelta que se disputará la próxima semana en Arabia Saudita.

La ausencia de Ronaldo en este cruce ha sido motivo de atención internacional. Según reportes, el portugués no viajó a Turkmenistán y fue reservado por el cuerpo técnico, pensando en el intenso calendario y en futuros compromisos de la Saudí Pro League, incluyendo un duelo importante el fin de semana entrante.

TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

Este partido representó la tercera vez consecutiva que Cristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr, luego de ausencias recientes tanto en la liga doméstica como en otros compromisos, lo que ha generado especulación en medios sobre su situación con el club.

Aunque el club ha señalado razones deportivas para la ausencia, algunos medios han vinculado las bajas de Ronaldo a tensiones con la gestión interna del equipo y del futbol saudí, incluidas diferencias sobre políticas de fichajes y estrategia competitiva bajo la administración del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Pese a esto, existe la expectativa de que Cristiano Ronaldo regrese al once titular para el próximo partido de liga, programado para este fin de semana, donde el club contará con su figura en un duelo de alto ritmo.

FK Arkadag, rival turcomano del encuentro, viene de una destacada trayectoria continental tras ganar la AFC Challenge League 2025, lo que le valió su lugar en la Fase de Grupos de la Champions League.

Con la victoria, Al-Nassr mantiene el control de la llave, aunque la serie todavía estará abierta para la vuelta en Riad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Riad

Personajes


Cristiano Ronaldo

Organizaciones


Al-Nassr

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos