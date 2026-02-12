Cristiano Ronaldo suma su tercera ausencia con Al-Nassr en triunfo ante Arkadag en la Champions de Asia

Cristiano Ronaldo volvió a quedar fuera de la convocatoria del Al-Nassr en el partido de Ida de los Octavos de Final de la Champions League de Asia frente al FK Arkadag de Turkmenistán, sumando así tres encuentros consecutivos sin jugar con el club saudí.

El equipo dirigido por Jorge Jesús se impuso 1-0 como visitante en Ashgabat, con un gol de Abdullah Al-Hamdan, tomando ventaja de cara al partido de Vuelta que se disputará la próxima semana en Arabia Saudita.

La ausencia de Ronaldo en este cruce ha sido motivo de atención internacional. Según reportes, el portugués no viajó a Turkmenistán y fue reservado por el cuerpo técnico, pensando en el intenso calendario y en futuros compromisos de la Saudí Pro League, incluyendo un duelo importante el fin de semana entrante.

Este partido representó la tercera vez consecutiva que Cristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr, luego de ausencias recientes tanto en la liga doméstica como en otros compromisos, lo que ha generado especulación en medios sobre su situación con el club.

Aunque el club ha señalado razones deportivas para la ausencia, algunos medios han vinculado las bajas de Ronaldo a tensiones con la gestión interna del equipo y del futbol saudí, incluidas diferencias sobre políticas de fichajes y estrategia competitiva bajo la administración del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.