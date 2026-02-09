Aumenta la tensión entre Cristiano y el Al Nassr; varios clubes alzan la mano para tener al astro portugués

Cristiano Ronaldo atraviesa un momento delicado en Arabia Saudita y su continuidad en Al Nassr está más en duda que nunca. De acuerdo con un reporte de The Sun, el delantero portugués se habría rehusado a jugar los últimos dos partidos como forma de protesta por el reparto del dinero destinado a refuerzos del Fondo de Inversión Pública (PIF).

La situación detonó una crisis interna que podría derivar en su salida al final de la temporada, pese a que tiene contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de rescisión cercana a los 60 millones de dólares.

El enojo del luso se profundizó tras el mercado de fichajes de enero, cuando Al Nassr no incorporó refuerzos de peso, a diferencia de otros clubes saudíes como Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli, que sí fortalecieron sus planteles. Incluso, el traspaso de Karim Benzema de Al Ittihad a Al Hilal, actual líder del campeonato, habría sido el golpe final para Ronaldo, quien todavía no ha podido conquistar un título oficial en Arabia Saudita y considera que su proyecto deportivo quedó claramente en desventaja.

En este contexto, uno de los destinos más simbólicos que aparecen en el horizonte es el Sporting de Lisboa, el club donde se formó antes de explotar en Europa. También surge el Como 1907 de Italia, institución con respaldo económico y dirigida por Cesc Fàbregas, donde actualmente militan los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone. En ambos casos, sin embargo, el gran escollo sería la renegociación de su salario, un punto central para concretar cualquier operación.

Otra opción que toma fuerza es Inter Miami, lo que abriría una posibilidad histórica: la convivencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la MLS. La idea de reunir a las dos máximas figuras del fútbol moderno seduce tanto en lo deportivo como en lo comercial, y David Beckham ya había reconocido en el pasado que sería un verdadero “sueño” para la franquicia. En paralelo, también se menciona la chance de seguir en Arabia Saudita pero con otra camiseta, ya que Al Hilal, líder de la liga y con un plantel más competitivo, le permitiría mantener su nivel salarial y estabilidad familiar.

Finalmente, el Manchester United vuelve a escena pese a la salida polémica de Ronaldo tras la entrevista con Piers Morgan. El interinato de Michael Carrick, excompañero del portugués, podría allanar el camino para un regreso inesperado a Old Trafford y un último capítulo europeo. No obstante, el gran obstáculo para cualquiera de estos cinco clubes será el mismo: sostener el costo salarial de una estrella que, incluso con 41 años, sigue siendo un fenómeno global. Incluso, cuentas asociadas al club inglés, ya ven la situación como el retorno del hijo pródigo.