Julián Quiñones brilla en Arabia: Doblete, MVP y mensaje goleador para la Selección Mexicana hacia 2026

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Fútbol
/ 5 abril 2026
    Julián Quiñones brilla en Arabia: Doblete, MVP y mensaje goleador para la Selección Mexicana hacia 2026
    Julián Quiñones firmó un doblete con Al Qadisiyah, fue elegido MVP del partido y sigue encendido en Arabia Saudita rumbo al Mundial 2026. FOTOS: X

El delantero mexicano Julián Quiñones volvió a ser figura con el Al Qadisiyah al marcar un doblete ante Al Ettifaq, llegar a 26 goles en la Saudi Pro League y mantenerse entre los artilleros más encendidos del año

Julián Quiñones volvió a levantar la mano en el futbol de Arabia Saudita. El delantero mexicano firmó un doblete con el Al Qadisiyah en el duelo ante Al Ettifaq, resultado que confirmó su gran momento individual, pues alcanzó los 26 goles en la liga y se colocó en la parte más alta de la tabla de artilleros junto a Ivan Toney. Además, su rendimiento lo mantiene entre los máximos goleadores del año calendario 2026 a nivel mundial.

El exjugador del América apareció primero al minuto 33, aprovechando un rebote dentro del área para abrir el marcador en un partido que después se le complicó a su escuadra.

La expulsión de Mohammed Aboulshamat cambió el rumbo del encuentro, Al Ettifaq remontó y, aunque Quiñones volvió a marcar al 87’ para acercar a los suyos, el Al Qadisiyah terminó cargando con una derrota dolorosa en la Jornada 27.

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Más allá del resultado, el atacante de la Selección Mexicana salió reforzado en lo individual. Fue elegido como el MVP del partido, una muestra más del peso que tiene en la temporada del club saudí.

Sin embargo, el propio Quiñones dejó claro que el reconocimiento no lo dejó satisfecho, pues considera que el equipo pudo gestionar mejor el juego tras quedarse con un hombre menos desde los primeros minutos del compromiso.

En ese mismo tono, el naturalizado mexicano sostuvo que todavía no renuncian a pelear por el campeonato, pese a que el revés dejó al Al Qadisiyah en la cuarta posición, a 10 puntos del liderato.

Esa combinación entre ambición colectiva y pegada individual mantiene a Quiñones como uno de los nombres más sólidos del momento para el cierre de temporada y, al mismo tiempo, como un elemento que sigue sumando argumentos de cara al armado final de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

La actualidad del atacante también llama la atención en clave mexicana. Mientras el Tri afina detalles para la Copa del Mundo, Quiñones responde con goles, protagonismo y constancia en una liga donde compite directamente con delanteros de alto perfil internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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