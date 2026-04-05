Julián Quiñones brilla en Arabia: Doblete, MVP y mensaje goleador para la Selección Mexicana hacia 2026

Julián Quiñones volvió a levantar la mano en el futbol de Arabia Saudita. El delantero mexicano firmó un doblete con el Al Qadisiyah en el duelo ante Al Ettifaq, resultado que confirmó su gran momento individual, pues alcanzó los 26 goles en la liga y se colocó en la parte más alta de la tabla de artilleros junto a Ivan Toney. Además, su rendimiento lo mantiene entre los máximos goleadores del año calendario 2026 a nivel mundial.

El exjugador del América apareció primero al minuto 33, aprovechando un rebote dentro del área para abrir el marcador en un partido que después se le complicó a su escuadra.

La expulsión de Mohammed Aboulshamat cambió el rumbo del encuentro, Al Ettifaq remontó y, aunque Quiñones volvió a marcar al 87’ para acercar a los suyos, el Al Qadisiyah terminó cargando con una derrota dolorosa en la Jornada 27.