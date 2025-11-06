Daniele de Rossi será nuevo DT del Genoa y dirigirá al mexicano Johan Vásquez

El Genoa apostó por un cambio en la dirección técnica y confirmó la llegada de Daniele de Rossi como nuevo entrenador del primer equipo. El exmediocampista de la Roma y campeón del mundo en 2006 llega para tomar las riendas de un proyecto que necesita resultados urgentes, en un momento donde el club pelea por alejarse de los puestos bajos de la Serie A. Esta noticia impacta de manera directa en el panorama del defensor mexicano Johan Vásquez, quien se mantiene como una de las piezas importantes del equipo. TE PUEDE INTERESAR: Mbappé, Dembélé, Bonmatí y Putellas encabezan la lista de nominados al Premio The Best 2025

NUEVA ETAPA EN EL BANQUILLO La dirigencia del Genoa decidió mover ficha tras una serie de resultados negativos y optó por relevar al entrenador anterior para darle paso a De Rossi, quien firma contrato hasta el final de la temporada con opción de extensión. La apuesta apunta a la personalidad y liderazgo del italiano, conocido por su carácter competitivo y su lectura profunda del juego. De Rossi llega con la misión inmediata de recomponer el funcionamiento del equipo, fortalecer la estructura defensiva y recuperar puntos que permitan estabilizar la campaña. Su experiencia como capitán, referente de vestuario y estratega moderno es vista como un elemento clave en un momento donde la presión es alta.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA JOHAN VÁZQUEZ? La llegada de De Rossi abre un nuevo escenario para Johan Vásquez. El mexicano ha sido constante en el club y ha mostrado capacidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos. Con un nuevo entrenador, se abre la posibilidad de consolidarse aún más, pero también aumenta la exigencia competitiva interna. El estilo táctico de De Rossi tiende a priorizar líneas defensivas compactas, salidas ordenadas desde el fondo y laterales con proyección medida, lo que podría encajar con las características del defensor sonorense. Además, el técnico italiano ha destacado en el pasado su preferencia por jugadores disciplinados y seguros en duelos directos, cualidades que Vásquez ha mostrado en su paso por la Serie A.