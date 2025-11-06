Mbappé, Dembélé, Bonmatí y Putellas encabezan la lista de nominados al Premio The Best 2025
La FIFA anunció la lista oficial de nominados a los premios The Best 2025; destacan las categorías a Mejor Jugador y Mejor Jugadora, con figuras de Barcelona, PSG, Chelsea y Real Madrid
La FIFA presentó este miércoles la lista oficial de nominados para los The Best FIFA Football Awards 2025, reconocimiento que premia el rendimiento más destacado del último ciclo futbolístico.
Como cada año, las categorías de Mejor Jugador y Mejor Jugadora son las que acaparan los reflectores, y en esta edición incluyen nombres consolidados, talentos emergentes y figuras que marcaron la temporada en Europa.
MEJOR JUGADOR: MBAPPÉ, DEMBÉLÉ Y LAMINE YAMAL ENCABEZAN LA LISTA
En la categoría masculina, la FIFA incluyó once nominados. Entre ellos destacan Kylian Mbappé, quien brilló con el Real Madrid, y Harry Kane, referente goleador del Bayern Múnich.
La presencia del Paris Saint-Germain es notable con cuatro representantes: Ousmane Dembélé, ganador del Balon de Oro 2025, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, reflejo del impacto colectivo del club en competencias locales y europeas.
También figura Lamine Yamal, la joya del Barcelona, cuya irrupción en la élite lo coloca como uno de los candidatos más jóvenes en la historia reciente del premio.
A ellos se suman nombres de peso como Mohamed Salah, Pedri, Raphinha y Cole Palmer, este último consolidado como figura en el Chelsea.
MEJOR JUGADORA: DOMINIO ESPAÑOL Y PRESENCIA GLOBAL
En la rama femenina, la lista también contempla once nominadas. Aitana Bonmatí, reciente ganadora del Balón de Oro, referente del Barcelona y del éxito de la Selección Española, vuelve a entrar en la discusión, acompañada por Alexia Putellas y Patri Guijarro, lo que reafirma el dominio del equipo culé en el fútbol europeo.
Desde Inglaterra, Lauren James y Lucy Bronze (Chelsea) se mantienen como líderes de la WSL; mientras que Melchie Dumornay y Kadidiatou Diani representan la fuerza del Lyon, histórico en la UEFA Women’s Champions League.
La presencia de jugadoras de distintas nacionalidades —incluyendo Haití— refleja la expansión global del fútbol femenino.
¿QUÉ SIGUE?
La fase de votación ya está activa y contempla la participación de aficionados, periodistas, seleccionadores y capitanes de selecciones nacionales.
Los ganadores se anunciarán en gala oficial en los próximos meses.