Mbappé, Dembélé, Bonmatí y Putellas encabezan la lista de nominados al Premio The Best 2025

La FIFA presentó este miércoles la lista oficial de nominados para los The Best FIFA Football Awards 2025, reconocimiento que premia el rendimiento más destacado del último ciclo futbolístico.

Como cada año, las categorías de Mejor Jugador y Mejor Jugadora son las que acaparan los reflectores, y en esta edición incluyen nombres consolidados, talentos emergentes y figuras que marcaron la temporada en Europa.

MEJOR JUGADOR: MBAPPÉ, DEMBÉLÉ Y LAMINE YAMAL ENCABEZAN LA LISTA

En la categoría masculina, la FIFA incluyó once nominados. Entre ellos destacan Kylian Mbappé, quien brilló con el Real Madrid, y Harry Kane, referente goleador del Bayern Múnich.

La presencia del Paris Saint-Germain es notable con cuatro representantes: Ousmane Dembélé, ganador del Balon de Oro 2025, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, reflejo del impacto colectivo del club en competencias locales y europeas.