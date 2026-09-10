De Paul se encara con Lewandowski: le atribuyen un ‘¿quién sos, bobo?’ en la MLS

Rodrigo de Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cruce durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire, disputado el miércoles en el Soldier Field. El argentino intervino en una discusión del polaco con Ian Fray y terminó lanzándole una provocación sobre sus títulos con la Selección Argentina. El episodio ocurrió ante Chicago Fire, equipo de Lewandowski, y no frente a un conjunto de Nueva York. La confusión de nombres no cambia el foco: el intercambio entre dos futbolistas con pasado en LaLiga que compiten en la MLS.

¿Qué le dijo De Paul a Lewandowski? “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, es la frase atribuida al mediocampista por medios como El Comercio y Estadio Deportivo, a partir de las imágenes de la transmisión de Apple TV difundidas en redes sociales. La precisión es relevante: las versiones publicadas presentan pequeñas diferencias en la transcripción y MARCA advierte que las palabras no han sido confirmadas por los protagonistas. Por ello, el insulto debe entenderse como una frase atribuida al argentino en la cobertura del incidente. ¿Cómo comenzó la discusión en el Chicago Fire vs Inter Miami? La tensión apareció en los minutos finales, cuando Lewandowski e Ian Fray intercambiaron empujones antes de una reanudación. El defensor de las Garzas cayó al césped, se incorporó y respondió al contacto del atacante. Después, el polaco volvió a buscarlo para reclamar.

De Paul se acercó para respaldar a su compañero y quedó frente a frente con Lewandowski. Hubo contacto físico y reclamos antes de que otros futbolistas intervinieran. El delantero terminó sonriendo mientras el argentino continuaba con sus gestos y palabras. El desafío del volante aludía a las Copas América de 2021 y 2024, además del Mundial de Qatar 2022, conquistados con Argentina. Esos logros fueron el argumento con el que, según las versiones difundidas, buscó imponerse en la discusión. En lo deportivo, Lewandowski adelantó al Chicago Fire y Casemiro igualó para Inter Miami después del descanso, con un cabezazo tras un córner de Lionel Messi. Ese 1-1 dejó un reparto de puntos y un cierre marcado por el encontronazo.