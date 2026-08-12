León silencia a Messi en Miami: gana 3-2 y elimina al Inter de la Leagues Cup

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    León silencia a Messi en Miami: gana 3-2 y elimina al Inter de la Leagues Cup
    León festejó en Miami una victoria que confirmó su paso perfecto y terminó con las aspiraciones de Lionel Messi y Las Garzas. FOTO: AP

Daniel Arcila firmó un doblete decisivo y la Fiera cerró con nueve puntos una Fase Uno perfecta para instalarse en los Cuartos de Final

León convirtió una noche hecha para el regreso de Lionel Messi en una exhibición de carácter. La Fiera derrotó 3-2 al Inter Miami en el Nu Stadium, firmó una Fase Uno perfecta en la Leagues Cup 2026 y mandó a casa al conjunto de Florida, obligado a ganar para avanzar.

Las Garzas tomaron la iniciativa y empujaron al cuadro esmeralda. Sin Messi en el 11 inicial, el local encontró premio al minuto 42: Ian Fray habilitó a Dániel Pintér y el delantero venció a Óscar García para colocar el 1-0 antes del descanso.

Guillermo Hoyos envió al argentino al campo para la segunda mitad. La aparición del número 10 encendió al público, pero coincidió con la reacción inmediata de León. Al 50’, Díber Cambindo condujo el contragolpe y asistió a Daniel Arcila, quien definió para igualar.

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Inter Miami respondió tres minutos después. Tras un tiro de esquina ejecutado por Messi, Yannick Bright aprovechó el balón suelto en el área y devolvió la ventaja a los locales con el 2-1. El guion parecía favorecer a las figuras de la MLS, pero León no perdió la calma.

Javier Gandolfi había refrescado su ataque con Cambindo y Juan Domínguez, cambios que transformaron el partido. Al 61’, Iván Rodríguez apareció por el costado y sirvió para Domínguez, quien resolvió frente al arco y puso el 2-2 que condenaba al Inter Miami.

Obligado a lanzarse al frente, el equipo rosa monopolizó el balón y buscó a Messi entre líneas. El capitán cobró tiros de esquina e intentó desequilibrar, aunque León defendió con orden y esperó el espacio para asestar el golpe final.

La sentencia llegó en la recta final. Arcila recibió cerca del área, acomodó el cuerpo y sacó un disparo cruzado a la zona baja del arco para completar su doblete y decretar el 3-2.

El colombiano volvió a ser decisivo después de marcar ante Nashville y Orlando City, confirmándose como la figura esmeralda del torneo.

León cerró sus tres partidos con nueve puntos y victorias sobre Nashville, Orlando e Inter Miami, resultado que lo coloca entre los protagonistas de la Liga MX rumbo a Cuartos de Final.

Del otro lado quedó Messi: regresó, disputó el complemento y buscó rescatar a Las Garzas, pero no pudo evitar una eliminación dolorosa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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