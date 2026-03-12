Donald Trump sugiere que Irán no acuda al Mundial 2026 por motivos de seguridad

A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al recomendar que la selección de Irán no participe en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mandatario estadounidense señaló que el combinado iraní es “bienvenido” a la Copa del Mundo, pero expresó que no considera apropiado que compita debido a los riesgos derivados de la actual situación política y militar en la región.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que el equipo iraní podría poner en peligro su seguridad si decide viajar al torneo.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió.

El contexto político que rodea la posible ausencia

Las declaraciones del mandatario llegan después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, señalara que actualmente no existen condiciones para que su país participe en el Mundial debido al conflicto militar que atraviesa la región.