Donald Trump sugiere que Irán no acuda al Mundial 2026 por motivos de seguridad
El presidente de Estados Unidos recomendó que la selección iraní considere no participar en la Copa del Mundo, en medio de la tensión política y militar que se vive en Medio Oriente
A menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó polémica al recomendar que la selección de Irán no participe en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
El mandatario estadounidense señaló que el combinado iraní es “bienvenido” a la Copa del Mundo, pero expresó que no considera apropiado que compita debido a los riesgos derivados de la actual situación política y militar en la región.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que el equipo iraní podría poner en peligro su seguridad si decide viajar al torneo.
“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió.
El contexto político que rodea la posible ausencia
Las declaraciones del mandatario llegan después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, señalara que actualmente no existen condiciones para que su país participe en el Mundial debido al conflicto militar que atraviesa la región.
De acuerdo con autoridades iraníes, la escalada de violencia y los recientes ataques militares en Medio Oriente han provocado miles de víctimas y una situación de inestabilidad que complica cualquier plan deportivo internacional.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó a finales de febrero de 2026 tras operaciones militares en territorio iraní, lo que elevó la tensión política y generó incertidumbre sobre la participación del país asiático en distintos eventos internacionales.
FIFA mantiene la invitación a la selección iraní
A pesar de las declaraciones de Trump, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró recientemente que Irán sigue siendo bienvenido a participar en la Copa del Mundo, después de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.
Irán ya había logrado su clasificación al torneo y tenía programados partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. Sin embargo, la incertidumbre política mantiene en suspenso su presencia en el evento que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Norteamérica.
Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una resolución oficial sobre un posible retiro de Irán ni sobre el procedimiento que se aplicaría en caso de que la selección asiática decida no disputar el Mundial.