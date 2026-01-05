Manchester United destituye a Ruben Amorim y analiza candidatos para el banquillo

Fútbol Internacional
/ 5 enero 2026
    Manchester United destituye a Ruben Amorim y analiza candidatos para el banquillo
    Ruben Amorim dejó de ser técnico del Manchester United, que ya trabaja en la elección de su próximo entrenador. FOTO: ESPECIAL

Anunciaron este lunes la salida del DT portugués, mientras la directiva ya evalúa distintos nombres para asumir el mando de los Red Devils

El Manchester United anunció este lunes la destitución de Rúben Amorim como director técnico del primer equipo, poniendo fin a una etapa que se extendió por poco más de un año en Old Trafford.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial del club, en el que se señala que el cambio responde a la necesidad de corregir el rumbo deportivo en la actual temporada de la Premier League.

Amorim, quien había llegado al banquillo de los Red Devils en noviembre de 2024 tras su exitoso paso por el Sporting de Portugal, deja al equipo ubicado en la parte media-alta de la clasificación, lejos de la pelea por el título y con una irregularidad que terminó por desgastar su relación con la directiva.

TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo en Auckland ante Sloane Stephens

El empate más reciente en liga fue uno de los factores que aceleró la determinación del club, que consideró que era el momento adecuado para realizar un ajuste con la intención de mejorar los resultados en el corto y mediano plazo.

Durante su gestión, el técnico portugués combinó momentos de buen funcionamiento colectivo con periodos marcados por la inconsistencia, además de episodios de tensión interna con la estructura deportiva del club.

Aunque logró llevar al equipo a instancias importantes en competiciones europeas la temporada pasada, la falta de continuidad y el distanciamiento con la dirigencia terminaron por sellar su salida.

De manera provisional, el Manchester United recurrirá a una solución interna mientras define a su próximo entrenador.

En paralelo, ya comenzaron a circular los nombres que maneja el club para ocupar el banquillo de forma definitiva.

Entre los principales candidatos, de acuerdo con reportes desde Inglaterra, aparece Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace y bien valorado por su trabajo táctico y manejo de plantel.

También figura Enzo Maresca, quien recientemente dejó el Chelsea y es considerado un entrenador con proyección a largo plazo.

Otro nombre que ha tomado fuerza es el de Kieran McKenna, exentrenador del Ipswich Town y con pasado en las categorías formativas del propio Manchester United, lo que lo convierte en una opción conocida por la institución.

A esta lista se suma Julian Nagelsmann, técnico con experiencia en clubes de élite en Europa, cuyo perfil internacional también ha sido vinculado con Old Trafford.

Además, otros entrenadores como Eddie Howe y Thomas Tuchel han sido mencionados en el entorno del club, aunque por ahora sin confirmación oficial de contactos directos.

El Manchester United no ha definido plazos para anunciar a su nuevo entrenador, pero la prioridad es estabilizar al equipo y mantenerlo en la pelea por los puestos europeos.

La salida de Amorim representa un nuevo intento del club por encontrar continuidad deportiva y volver a competir al máximo nivel, en una temporada que aún ofrece margen para recomponer el camino.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


Manchester

Organizaciones


Manchester United
Premier League

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sangre, pudor y lágrimas

Sangre, pudor y lágrimas
true

Sale Venezuela de una dictadura para caer en otra
La acusación formal en Estados Unidos detalla una presunta red multinacional de narcotráfico que habría operado desde Venezuela hacia México y Estados Unidos con participación de funcionarios cercanos a Nicolás Maduro.

Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro
Descubre cuándo inició la tradición de la Rosca de Reyes en México y por qué se convirtió en uno de los panes más codiciados del año.

Rosca de Reyes en México... cuándo inició la tradición y por qué es tan codiciada
Durante el mes de enero, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Regresa la Pensión del Bienestar... Calendario Oficial del 5 al 28 de enero para el pago de los 6 mil 400 pesos
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
Logro. El equipo de Una batalla tras otra celebró su triunfo como Mejor Película durante los Critics Choice Awards 2026.

¿Y Guillermo Del Toro? Coronan a ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película en los Critics Choice Awards
Cowboys de Dallas y el resto de la NFC Este encaran un calendario con cruces divisionales y duelos de alto perfil ante la AFC.

NFL 2026: así quedaron definidos los rivales de las 32 franquicias para la próxima temporada