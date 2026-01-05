Manchester United destituye a Ruben Amorim y analiza candidatos para el banquillo

El Manchester United anunció este lunes la destitución de Rúben Amorim como director técnico del primer equipo, poniendo fin a una etapa que se extendió por poco más de un año en Old Trafford. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial del club, en el que se señala que el cambio responde a la necesidad de corregir el rumbo deportivo en la actual temporada de la Premier League. Amorim, quien había llegado al banquillo de los Red Devils en noviembre de 2024 tras su exitoso paso por el Sporting de Portugal, deja al equipo ubicado en la parte media-alta de la clasificación, lejos de la pelea por el título y con una irregularidad que terminó por desgastar su relación con la directiva. TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa arranca el 2026 con triunfo en Auckland ante Sloane Stephens

El empate más reciente en liga fue uno de los factores que aceleró la determinación del club, que consideró que era el momento adecuado para realizar un ajuste con la intención de mejorar los resultados en el corto y mediano plazo. Durante su gestión, el técnico portugués combinó momentos de buen funcionamiento colectivo con periodos marcados por la inconsistencia, además de episodios de tensión interna con la estructura deportiva del club. Aunque logró llevar al equipo a instancias importantes en competiciones europeas la temporada pasada, la falta de continuidad y el distanciamiento con la dirigencia terminaron por sellar su salida. De manera provisional, el Manchester United recurrirá a una solución interna mientras define a su próximo entrenador. En paralelo, ya comenzaron a circular los nombres que maneja el club para ocupar el banquillo de forma definitiva. Entre los principales candidatos, de acuerdo con reportes desde Inglaterra, aparece Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace y bien valorado por su trabajo táctico y manejo de plantel. También figura Enzo Maresca, quien recientemente dejó el Chelsea y es considerado un entrenador con proyección a largo plazo.