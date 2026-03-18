¿Quiénes clasificaron a Cuartos de la Champions? Liverpool, Barça, Bayern y Atleti ya están en la siguiente fase

La Champions League ya tiene definido a su cuadro de los ocho mejores equipos de la temporada 2025-26. Este miércoles, Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich y Atlético de Madrid cumplieron en la Vuelta de los Octavos de Final y se unieron a Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal y Sporting CP como los clasificados a la siguiente ronda. El resultado más escandaloso de la jornada se vivió en España, donde el FC Barcelona aplastó 7-2 al Newcastle en el Spotify Camp Nou para quedarse con la serie por marcador global de 8-3. El conjunto culé, que había empatado 1-1 en la Ida, firmó una actuación demoledora y confirmó que llega como uno de los equipos más encendidos a la siguiente etapa.

En Inglaterra, Liverpool remontó la eliminatoria ante Galatasaray con una victoria de 4-0 en Anfield. Los Reds habían caído 1-0 en Turquía durante el primer episodio, pero reaccionaron con autoridad en casa para imponerse 4-1 en el global y meterse entre los ocho mejores del continente. Por su parte, Bayern Múnich volvió a exhibir su poderío ofensivo y derrotó 4-1 al Atalanta en la Vuelta disputada en Alemania. Tras el categórico 6-1 conseguido en la Ida, el gigante bávaro cerró la serie con un aplastante 10-2 global, perfilándose también como uno de los candidatos más sólidos al título europeo. El Atlético de Madrid, en tanto, sufrió más de la cuenta en Londres, pero logró sostener su ventaja para avanzar. Los colchoneros cayeron 3-2 ante Tottenham en la Vuelta, aunque el 5-2 conseguido previamente en el Metropolitano les dio el pase con un global de 7-5. Así, el equipo rojiblanco también aseguró su presencia en los Cuartos de Final.

Así quedan las llaves de los Cuartos de Final de la Champions League Con base en el cuadro ya definido por la UEFA y los clasificados consumados tras los Octavos de Final, los enfrentamientos de Cuartos quedaron de la siguiente manera: Paris Saint-Germain vs Liverpool, Real Madrid vs Bayern Múnich, Barcelona vs Atlético de Madrid y Sporting CP vs Arsenal. Estos cruces prometen una ronda de alto voltaje, con varios gigantes del futbol europeo midiéndose por un boleto a Semifinales. Destaca especialmente el choque entre Real Madrid y Bayern Múnich, además del duelo español entre Barcelona y Atlético de Madrid, que garantiza la presencia de al menos un club de LaLiga entre los cuatro mejores del torneo. La UEFA también tiene calendarizada la siguiente fase para abril: los partidos de ida de Cuartos de Final se disputarán el 7 y 8 de abril, mientras que las vueltas están programadas para el 14 y 15 del mismo mes. La gran Final de la Champions League 2025-26 se jugará el 30 de mayo en Budapest.

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