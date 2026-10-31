Fabio Silva silencia el Allianz Arena: Borussia Dortmund rescata empate 2-2 ante Bayern Múnich

El partido de este sábado tuvo de todo: un gol anulado por VAR, lesiones, un penal fallado por Harry Kane y dos reacciones del Dortmund para evitar la derrota como visitante en Múnich.

La octava jornada dejó a ambos equipos con 18 puntos, aunque los bávaros conservaron la primera posición por diferencia de goles.

El Borussia Dortmund rescató un empate 2-2 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, gracias a un gol de Fabio Silva al minuto 89, en el Clásico Alemán de la Bundesliga 2026-2027.

El Bayern tomó la iniciativa y estuvo cerca de marcar con un disparo de Michael Olise que se estrelló en el poste.

Sin embargo, el primer gran sobresalto llegó del otro lado: Jobe Bellingham envió el balón a la red al minuto 34, pero la acción fue invalidada por una falta de Carney Chukwuemeka sobre el portero Jonas Urbig.

Cuatro minutos después, Konrad Laimer abrió el marcador. El austriaco aprovechó un pase de Olise, enfrentó a Gregor Kobel y, tras el rechazo del guardameta, convirtió el 1-0 al minuto 38.

El conjunto local también sufrió las salidas por lesión de Ismael Saibari y Serge Gnabry durante la primera mitad, lo que obligó a modificar el planteamiento del cuerpo técnico encabezado en este encuentro por Aaron Danks.

En la segunda parte, Kane tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde los once pasos, pero estrelló su penal en el travesaño al minuto 56.

Dortmund aprovechó el impulso y empató al 60, cuando Serhou Guirassy definió con la zurda tras una asistencia de Chukwuemeka.

La respuesta bávara llegó al 66. Joshua Kimmich mandó un centro, Kane devolvió el balón de cabeza y Dayot Upamecano lo empujó a las redes para recuperar la ventaja.

Parecía que los tres puntos se quedarían en Múnich, hasta que el portugués Fabio Silva, quien había ingresado de cambio, capitalizó un balón suelto tras la presión de Konstantinos Karetsas y firmó el 2-2 al minuto 89.