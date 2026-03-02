Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar

Fútbol Internacional
/ 2 marzo 2026
    Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar
    La selección iraní tiene programados dos partidos en Los Ángeles durante la fase de grupos. FOTO: ESPECIAL

La federación de fútbol de Irán reconoció que desconoce si su selección podrá disputar los partidos programados en Estados Unidos dentro del Mundial 2026, tras la escalada militar con Israel

La incertidumbre sobre la participación de Irán en la próxima Copa Mundial continúa creciendo tras la reciente escalada militar en Oriente Medio, situación que ahora también ha generado dudas dentro de su propia federación de fútbol.

El presidente del organismo, Mehdi Taj, reconoció que desconoce si la selección nacional podrá disputar sus compromisos programados en territorio de Estados Unidos, luego del bombardeo conjunto realizado por fuerzas estadounidenses y de Israel contra objetivos iraníes.

“Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, declaró Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán intercambiaba ataques con Israel en medio de un conflicto que ha ido ampliando su alcance en la región.

Los ataques continuaron durante el domingo por segundo día consecutivo, tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, hecho que ha incrementado la incertidumbre política interna y el riesgo de inestabilidad regional.

En el plano deportivo, Irán forma parte del Grupo G del torneo y tiene previsto disputar sus encuentros de fase de grupos en ciudades estadounidenses. El combinado asiático enfrentaría a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, posteriormente a Bélgica el 21 del mismo mes en la misma sede, y cerraría esta etapa frente a Egipto el 26 de junio en Seattle.

El torneo será organizado de manera conjunta por Canadá, México y Estados Unidos, con fechas programadas del 11 de junio al 19 de julio bajo la supervisión de la FIFA.

A este escenario se suma otro factor relevante: desde la primera versión de la prohibición de viajes implementada por la administración del presidente Donald Trump, los aficionados iraníes han tenido restringido el acceso a territorio estadounidense, lo que podría afectar el respaldo habitual que la selección recibe de su diáspora durante competiciones internacionales.

Por ahora, la FIFA ha señalado que se mantiene atenta a la evolución de la situación global antes de emitir una postura definitiva sobre el caso, mientras continúan los preparativos rumbo a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

Aunque no existe confirmación oficial sobre una posible baja, el contexto político y militar ha añadido un elemento adicional de presión a la logística del torneo y al calendario del equipo iraní a pocos meses de su inicio.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

