Federación de Irán no garantiza presencia en el Mundial por conflicto militar

La incertidumbre sobre la participación de Irán en la próxima Copa Mundial continúa creciendo tras la reciente escalada militar en Oriente Medio, situación que ahora también ha generado dudas dentro de su propia federación de fútbol.

El presidente del organismo, Mehdi Taj, reconoció que desconoce si la selección nacional podrá disputar sus compromisos programados en territorio de Estados Unidos, luego del bombardeo conjunto realizado por fuerzas estadounidenses y de Israel contra objetivos iraníes.

“Lo cierto es que, tras este ataque, no podemos esperar que el Mundial se celebre con esperanza”, declaró Taj al portal deportivo Varzesh3, mientras Irán intercambiaba ataques con Israel en medio de un conflicto que ha ido ampliando su alcance en la región.

Los ataques continuaron durante el domingo por segundo día consecutivo, tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, hecho que ha incrementado la incertidumbre política interna y el riesgo de inestabilidad regional.

En el plano deportivo, Irán forma parte del Grupo G del torneo y tiene previsto disputar sus encuentros de fase de grupos en ciudades estadounidenses. El combinado asiático enfrentaría a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, posteriormente a Bélgica el 21 del mismo mes en la misma sede, y cerraría esta etapa frente a Egipto el 26 de junio en Seattle.