La paciencia se acabó; Miami Dolphins quiere deshacerse de su costoso quarterback, Tua Tagovailoa

Quien era la máxima promesa para el resurgir de los Miami Dophins en la NFL es ahora un lastre del cual el equipo está más que dispuesto a negociar a ver si le sale un valiente..

Se trata de su quarterback, Tua Tagovailoa, de quien han tomado la decisión de dejarlo fuera de, roster alegando razones financieras: una salida inmediata habría generado más de 99 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial.

Al ejecutar el movimiento después del 1 de junio, Miami podrá prorratear el impacto en dos temporadas, absorbiendo 55.4 millones en 2026 y 43.8 millones en 2027. Aunque la cifra sigue siendo elevada, la estrategia ofrece mayor flexibilidad para reestructurar la plantilla.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac Paredes inicia a tambor batiente su aventura con los Astros de Houston

Pero el trasfondo no es solo económico. En la temporada 2025, Tagovailoa completó 67.7% de sus pases para 2,660 yardas y 20 touchdowns, pero también lanzó 15 intercepciones, la cifra más alta de su carrera. La inconsistencia y la irrupción del novato Quinn Ewers, quien terminó asumiendo la titularidad, aceleraron la decisión. Tua pasó de ser el líder ofensivo a ocupar la banca, mientras la franquicia comenzaba a mirar hacia el futuro.

Desde el punto de vista financiero, la salida del mariscal liberará aproximadamente 11.6 millones de dólares en espacio salarial para el verano de 2026, recursos vitales para firmar a la nueva clase del Draft y reforzarse con veteranos en la agencia libre. Actualmente, el equipo se encuentra más de 40 millones por encima del tope salarial, una situación que obligó a tomar medidas drásticas.

SE UNIRÍA A TYREEK HILL

La reestructuración podría no detenerse ahí. El nombre del receptor Tyreek Hill también ha surgido en rumores de una posible renegociación o incluso un canje. La directiva busca equilibrar las finanzas sin sacrificar competitividad, aunque el reto es mayúsculo debido a las limitadas selecciones en el Draft 2026.

En el mercado, franquicias como los Las Vegas Raiders y los Tennessee Titans aparecen como posibles destinos para Tagovailoa. No obstante, existe cautela entre los interesados, ya que Miami tendría que absorber parte significativa del salario garantizado para concretar cualquier acuerdo.

El caso de Tagovailoa refleja la volatilidad de la NFL. Apenas en 2024 firmó un contrato por cuatro años y 212.4 millones de dólares, acuerdo que hoy representa un pesado obstáculo financiero. Lo que parecía el inicio de una era se convirtió en un ajuste obligado.

Seleccionado en el Draft de 2020, Tua se posicionó como el rostro ofensivo de Miami gracias a su precisión y lectura de juego. Sin embargo, lesiones recurrentes y altibajos en su rendimiento marcaron su trayectoria. Ahora, con 2026 en el horizonte, su carrera entra en una nueva etapa, mientras los Dolphins apuestan por reconstruir y encontrar estabilidad en la posición más importante del campo.