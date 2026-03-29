¡Francia imparable! Derrota a Colombia en amistoso internacional previo al Mundial 2026

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Fútbol Internacional
/ 29 marzo 2026
    ¡Francia imparable! Derrota a Colombia en amistoso internacional previo al Mundial 2026
    Désiré Doué fue la gran figura de Francia al firmar un doblete ante Colombia en Washington, guiando el 3-1 con el que los galos sumaron su segundo triunfo consecutivo rumbo al Mundial 2026. FOTO: AP

La Selección de Francia venció 3-1 a Colombia en Washington y enlazó su segunda victoria consecutiva en la Fecha FIFA de marzo, luego de haber superado también a Brasil

Francia volvió a dejar señales de fortaleza de cara al Mundial 2026 al imponerse 3-1 sobre Colombia en un amistoso internacional disputado en Washington, resultado con el que el conjunto dirigido por Didier Deschamps llegó a dos triunfos consecutivos en esta ventana de preparación.

Apenas unos días antes, el cuadro francés también había derrotado 2-1 a Brasil, por lo que cerró la Fecha FIFA con paso perfecto.

En este compromiso, el ataque francés marcó diferencia con una actuación de alto nivel, encabezada por Désiré Doué, autor de un doblete, mientras que Marcus Thuram también se hizo presente en el marcador para redondear la victoria europea.

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Del lado colombiano, Jaminton Campaz descontó, pero no fue suficiente para evitar la caída ante un rival que mostró profundidad de plantel y variantes ofensivas.

Uno de los aspectos más llamativos del triunfo fue que Francia presentó una alineación distinta a la que utilizó frente a Brasil, y aun así mantuvo el nivel competitivo.

El equipo lució dinámico en su 4-2-3-1, con aportes creativos de Maghnes Akliouche y Rayan Cherki, confirmando que Deschamps cuenta con varias opciones para armar su lista final de cara a la Copa del Mundo.

El momento francés cobra todavía más relevancia porque estos amistosos forman parte de la recta final de ajustes antes del anuncio definitivo de su plantilla mundialista, programado para el 14 de mayo.

Además, el técnico francés encara lo que sería su último Mundial al frente de la selección, por lo que cada exhibición toma peso en la construcción de un equipo que aspira a llegar como protagonista a 2026.

Para Colombia, el duelo representó una prueba exigente ante una de las potencias del futbol internacional. La escuadra sudamericana venía de caer ante Croacia en su anterior amistoso, por lo que el choque frente a Francia suponía una oportunidad importante para medir su nivel competitivo en la antesala mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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