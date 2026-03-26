Resultado Francia vs Brasil: Resumen y goles del triunfo galo en Foxborough rumbo al Mundial 2026

Francia dio un golpe de autoridad en territorio estadounidense al imponerse a Brasil en uno de los amistosos internacionales más atractivos de la Fecha FIFA. El conjunto dirigido por Didier Deschamps se llevó la victoria 2-1 en Foxborough, sede mundialista en Estados Unidos, con anotaciones de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. El cuadro francés abrió el marcador al minuto 32, cuando Mbappé resolvió con un globito sobre Ederson para firmar el 1-0 y seguir acercándose a la marca histórica de goles con la selección absoluta. La ventaja europea se sostuvo hasta el descanso en un partido de alta exigencia, con ritmo intenso y llegadas en ambos arcos.

Mbappé y Ekitike marcaron la diferencia para Francia En la segunda parte, Francia enfrentó un escenario más complejo luego de la expulsión de Dayot Upamecano al 55’, situación que dejó a los Bleus con diez hombres durante más de media hora. Pese a ello, el equipo francés logró ampliar la ventaja al 65’ gracias a Hugo Ekitike, quien culminó una jugada colectiva para el 2-0. Brasil reaccionó en la recta final y encontró descuento al 78’ por conducto de Bremer, quien aprovechó un servicio de Luiz Henrique para acercar a la Canarinha. Sin embargo, el representativo sudamericano no logró encontrar el empate y terminó cargando con la derrota en este ensayo de preparación mundialista.

El amistoso dejó señales de cara a la Copa del Mundo El encuentro se celebró en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, ante una asistencia de 66,215 aficionados, en un escenario que permitió medir el nivel competitivo de dos selecciones llamadas a pelear por protagonismo en el Mundial de 2026. Francia incluso tuvo menos disparos totales que Brasil, pero fue más efectiva en los momentos clave del partido. Para los europeos, el siguiente compromiso amistoso será ante Colombia en Landover, Maryland.

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