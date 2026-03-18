¡Goleada histórica! El Barça aplasta al Newcastle y ya está en Cuartos de la UEFA Champions League

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en la Champions League al imponerse por 7-2 al Newcastle United en territorio catalán, en una eliminatoria que terminó inclinándose con claridad para los blaugranas. Luego del 1-1 en la ida disputada en St James’ Park, el conjunto culé convirtió la Vuelta en una exhibición ofensiva y avanzó a los Cuartos de Final con un 8-3 global. El partido comenzó con ritmo frenético. Raphinha abrió el marcador apenas al minuto 6, pero el cuadro inglés respondió con un doblete de Anthony Elanga, que por momentos mantuvo con vida al Newcastle en la eliminatoria.

Antes del descanso, el Barcelona había retomado el control con tantos de Marc Bernal y Lamine Yamal, este último desde el manchón penal, para irse arriba 3-2 en una primera mitad de mucha tensión. Sin embargo, el segundo tiempo fue completamente azulgrana. Fermín López amplió la diferencia al arranque del complemento, después apareció Robert Lewandowski con un doblete demoledor, y Raphinha cerró la cuenta de una noche redonda para el ataque culé. La explosión ofensiva del Barça terminó por desfondar a un Newcastle que no logró resistir el vendaval en el Camp Nou. Además del pase a la siguiente ronda, la goleada ya quedó marcada en los registros del torneo. La UEFA incluyó este Barcelona 7-2 Newcastle entre los partidos con más goles en la historia de la competición, dentro de una lista encabezada por duelos de altísimo voltaje en fases definitivas.

Con este resultado, el equipo blaugrana ratifica su candidatura al título continental y confirma que su ataque atraviesa un momento brillante. No obstante, también dejó ver algunas grietas defensivas al recibir dos goles en casa, un detalle que podría cobrar relevancia cuando el nivel de exigencia aumente en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Para el FC Barcelona, la noche fue perfecta en el marcador y contundente en lo anímico: eliminó a un rival de la Premier League, firmó una de las goleadas más espectaculares de la temporada europea y mantuvo vivo el sueño de volver a conquistar la Orejona.

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