Barcelona rescata empate ante Newcastle; Bayern y Atlético golearon en la Champions

La actividad de los octavos de final de la UEFA Champions League comenzó con una jornada llena de contrastes: desde un empate agónico del FC Barcelona en Inglaterra hasta goleadas contundentes del Bayern Munich y el Atlético de Madrid, mientras que el Galatasaray tomó ventaja mínima frente al Liverpool FC. Los resultados dejan varias eliminatorias inclinadas, aunque todavía queda el partido de vuelta para definir a los clasificados a cuartos de final. Barcelona rescata el empate en Inglaterra En el estadio de Newcastle United, el conjunto catalán consiguió un empate 1-1 cuando el partido parecía definido para los locales. El gol de Harvey Barnes al minuto 87 adelantó al equipo inglés tras una jugada por la banda derecha que terminó con un remate dentro del área. TE PUEDE INTERESAR: La Triple AAA despide a ‘El Niño Hamburguesa’ tras agresión física a uno de los espectadores Durante gran parte del encuentro, el Barcelona tuvo dificultades para generar peligro. El equipo dirigido por Hansi Flick mostró poco control ofensivo y dependió en varios momentos de las intervenciones del portero Joan García y del trabajo defensivo de Pau Cubarsí.

El Newcastle generó varias oportunidades, incluyendo un disparo al poste de Anthony Gordon y un remate que fue despejado en la línea. Sin embargo, cuando parecía que los ingleses se llevarían la victoria, el Barcelona encontró una última oportunidad en el tiempo añadido. En el minuto 96, Dani Olmo ingresó al área y fue derribado, lo que derivó en un penalti. Lamine Yamal ejecutó desde los once metros y convirtió el 1-1 que mantiene abierta la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta en España. Bayern Munich domina en Bérgamo El resultado más amplio de la jornada se registró en Italia, donde el Atalanta BC cayó 6-1 ante el Bayern Munich en un partido que se definió desde la primera media hora. El equipo dirigido por Vincent Kompany tomó ventaja rápidamente con un gol de Josip Stanišić al minuto 12. Posteriormente apareció Michael Olise, quien tuvo una actuación destacada con dos goles y una asistencia. El conjunto alemán amplió la ventaja con anotaciones de Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Jamal Musiala, lo que dejó el marcador en 6-0 antes del descuento. El único tanto del equipo italiano llegó al minuto 93 por medio de Mario Pašalić. La ventaja de cinco goles coloca al Bayern con un panorama favorable para el partido de vuelta en Alemania.

Atlético aprovecha errores del Tottenham En Madrid, el Tottenham Hotspur sufrió una noche complicada ante el Atlético de Madrid, que se impuso 5-2 en el estadio Metropolitano. El partido quedó prácticamente definido en los primeros 22 minutos, cuando el equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó varios errores defensivos del rival. Marcos Llorente abrió el marcador al minuto 6, seguido por un gol de Antoine Griezmann. Poco después, Julián Álvarez marcó el tercero tras un fallo del portero Antonín Kinský, quien fue sustituido minutos después. Antes de la media hora, Robin Le Normand anotó el cuarto gol con un remate de cabeza. Aunque Pedro Porro descontó para el Tottenham, Álvarez volvió a marcar en la segunda mitad para ampliar la ventaja. El 5-2 definitivo llegó tras el gol de Dominic Solanke, que redujo la diferencia para los visitantes. Aun así, el Atlético viajará a Londres con una ventaja importante para el partido de vuelta.

Galatasaray sorprende al Liverpool En Estambul, el Galatasaray logró imponerse 1-0 al Liverpool gracias a un gol tempranero de Mario Lemina. La jugada se originó al minuto 7, cuando un remate de Victor Osimhen fue aprovechado por Lemina dentro del área para enviar el balón al fondo de la red. El Liverpool, dirigido por Arne Slot, tuvo varias oportunidades para empatar, pero falló en momentos clave. Florian Wirtz desperdició una ocasión clara al inicio del partido, mientras que Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister también estuvieron cerca del gol. Incluso un tanto de Ibrahima Konaté fue anulado tras revisión del VAR por una mano previa.

Con este resultado, el Galatasaray viajará a Inglaterra con ventaja mínima para el encuentro de vuelta en Anfield, donde el Liverpool intentará revertir la eliminatoria. La serie continuará la próxima semana, cuando se disputen los partidos de vuelta que definirán a los equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo europeo.

