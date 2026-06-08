Guadalajara, Monterrey o CDMX: ¿Qué ciudad ha recibido mejor a las selecciones del Mundial 2026?

La Copa del Mundo ya comenzó a sentirse en distintos puntos de México. Conforme las selecciones nacionales han arribado a sus sedes de concentración, miles de aficionados se han reunido en aeropuertos, hoteles y centros de entrenamiento para darles la bienvenida. Sin embargo, más allá de las fotografías, la música y los actos protocolarios, los primeros días también han puesto a prueba la capacidad organizativa de cada ciudad anfitriona. Las experiencias han sido distintas. Mientras algunas sedes han destacado por la coordinación entre autoridades, clubes e infraestructura deportiva, otras han enfrentado desafíos relacionados con la logística, los traslados o las condiciones de entrenamiento.

GUADALAJARA: EL GRAN MODELO TAPATÍO Si la Copa del Mundo entregara un trofeo a la gestión impecable en la primera semana, Guadalajara se colgaría la medalla de oro. La Perla Tapatía ha demostrado que la hospitalidad de élite requiere tanto folklore como campos de entrenamiento perfectos. El arribo de la Selección de Corea del Sur —comandada por figuras de la talla de Heung-min Son y Kim Min-jae— fue un ejercicio de coordinación redonda. El fervor de la fanaticada local y de la comunidad coreana se fusionó con la recepción oficial del gobernador jalisciense Pablo Lemus y Amaury Vergara al ritmo del mariachi tradicional.

Pero el verdadero triunfo de Guadalajara está en la logística. A diferencia de lo ocurrido en el norte del país, los surcoreanos se instalaron sin contratiempos en las remodeladas canchas de Verde Valle del Club Guadalajara, reportando total comodidad. A esto se suma el impacto cultural urbano: intervenciones como el monumental “Cielo Tejido” en Zapopan —un tributo artesanal a los países del grupo— elevan la experiencia del visitante a un nivel de respeto cultural que ninguna otra sede ha alcanzado.

PACHUCA, PROTAGONISTA SIN SER SEDE En contraste, Pachuca ha vivido el Mundial desde una posición diferente. Aunque no alberga encuentros de la fase de grupos, la capital hidalguense se convirtió en sede de concentración para la selección de Sudáfrica. La menor presión mediática y el tamaño de la ciudad han permitido un entorno más tranquilo para los entrenamientos y la preparación del equipo africano, convirtiéndola en una alternativa para quienes buscan enfocarse plenamente en el aspecto deportivo.

MONTERREY: MUCHO RUIDO, MALA RESPUESTA La Sultana del Norte ofreció uno de los arranques más vistosos, pero también el primer tropezón logístico del torneo. El recibimiento del gobernador Samuel García a la Selección de Japón en el aeropuerto fue digno de un guion de televisión: sombreros norteños, música regional y un ambiente festivo impecable. Sin embargo, el entusiasmo político no bastó para mitigar las altas exigencias técnicas del balompié de élite. El descontento de la delegación japonesa con las condiciones de las canchas de entrenamiento provistas por el Club Tigres rompió la ilusión inicial. El cuadro nipón optó por acelerar los trámites logísticos para trasladar sus operaciones principales a su campamento base en Nashville, Estados Unidos. Monterrey demostró una valiosa lección periodística: el color en las tribunas y las redes sociales no compensa las fallas operativas en el terreno de juego.

LA CDMX ENFRENTA EL RETO DE LA MOVILIDAD La Ciudad de México vive un escenario distinto. Como una de las principales sedes mundialistas y hogar del Estadio Azteca, concentra buena parte de la atención internacional. No obstante, la dinámica habitual de la capital, marcada por el intenso tráfico vehicular y diversas movilizaciones sociales, también representa un reto para la operación diaria del evento. Los traslados de equipos, delegaciones y personal relacionado con la organización requieren una coordinación permanente para evitar contratiempos.