Irán decide no acudir al Mundial, ¿qué otras selecciones renunciaron a participar a lo largo de la historia?

La decisión de la selección de Selección de futbol de Irán de renunciar a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sacudido al mundo del futbol. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, confirmó que el equipo no participará en el torneo debido al conflicto bélico que atraviesa el país tras los ataques ocurridos a finales de febrero y la crisis política derivada de la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Según las autoridades, no existen condiciones de seguridad ni estabilidad interna para que el representativo nacional compita en el torneo.

El anuncio genera un escenario inédito en el futbol moderno, ya que Irán había asegurado su clasificación al Mundial y tenía programados sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos. La retirada no solo altera la organización deportiva del torneo, sino que también abre la puerta a sanciones económicas y disciplinarias por parte de la FIFA, que contempla multas de al menos 250 mil francos suizos, además de la devolución de fondos de preparación recibidos por la federación iraní.

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La posible ausencia iraní recuerda que, aunque el Mundial suele presentarse como una fiesta global, la política, la guerra y los conflictos internacionales han interferido en más de una ocasión en la historia del torneo. A lo largo de casi un siglo de Copas del Mundo, varias selecciones han renunciado o se han retirado de la competencia por razones que van desde tensiones diplomáticas hasta problemas internos en sus federaciones.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA 1950, celebrada en Brasil. En aquel torneo varias selecciones decidieron no participar pese a haber obtenido su boleto. La más célebre fue Turquía, que rechazó acudir por dificultades económicas y logísticas, un problema común en la posguerra cuando los viajes intercontinentales eran costosos y complicados.

En esa misma edición también se produjo un caso singular protagonizado por la Selección de India. El combinado asiático había ganado su clasificación, pero la federación decidió retirarse del torneo argumentando problemas financieros y de organización, aunque con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a desacuerdos con el reglamento y las condiciones del viaje a Brasil.

Otra ausencia histórica ocurrió durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 1950. Escocia había asegurado su clasificación tras el torneo británico de selecciones, pero la federación escocesa decidió no acudir al torneo porque había prometido participar únicamente si ganaba el campeonato británico, algo que no sucedió. La decisión fue vista como uno de los actos más curiosos de orgullo deportivo en la historia del futbol.