Irán decide no acudir al Mundial, ¿qué otras selecciones renunciaron a participar a lo largo de la historia?
Problemas económicos, logísticos y políticos han ocasionado la dimisión de varios equipos a diferentes ediciones de la Copa Mundial
La decisión de la selección de Selección de futbol de Irán de renunciar a disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sacudido al mundo del futbol. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, confirmó que el equipo no participará en el torneo debido al conflicto bélico que atraviesa el país tras los ataques ocurridos a finales de febrero y la crisis política derivada de la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Según las autoridades, no existen condiciones de seguridad ni estabilidad interna para que el representativo nacional compita en el torneo.
El anuncio genera un escenario inédito en el futbol moderno, ya que Irán había asegurado su clasificación al Mundial y tenía programados sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos. La retirada no solo altera la organización deportiva del torneo, sino que también abre la puerta a sanciones económicas y disciplinarias por parte de la FIFA, que contempla multas de al menos 250 mil francos suizos, además de la devolución de fondos de preparación recibidos por la federación iraní.
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La posible ausencia iraní recuerda que, aunque el Mundial suele presentarse como una fiesta global, la política, la guerra y los conflictos internacionales han interferido en más de una ocasión en la historia del torneo. A lo largo de casi un siglo de Copas del Mundo, varias selecciones han renunciado o se han retirado de la competencia por razones que van desde tensiones diplomáticas hasta problemas internos en sus federaciones.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA 1950, celebrada en Brasil. En aquel torneo varias selecciones decidieron no participar pese a haber obtenido su boleto. La más célebre fue Turquía, que rechazó acudir por dificultades económicas y logísticas, un problema común en la posguerra cuando los viajes intercontinentales eran costosos y complicados.
En esa misma edición también se produjo un caso singular protagonizado por la Selección de India. El combinado asiático había ganado su clasificación, pero la federación decidió retirarse del torneo argumentando problemas financieros y de organización, aunque con el tiempo surgieron versiones que apuntaban a desacuerdos con el reglamento y las condiciones del viaje a Brasil.
Otra ausencia histórica ocurrió durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 1950. Escocia había asegurado su clasificación tras el torneo británico de selecciones, pero la federación escocesa decidió no acudir al torneo porque había prometido participar únicamente si ganaba el campeonato británico, algo que no sucedió. La decisión fue vista como uno de los actos más curiosos de orgullo deportivo en la historia del futbol.
Años más tarde, el Mundial volvió a sufrir una baja inesperada antes de iniciar. En la Copa Mundial de la FIFA 1938, varias selecciones americanas protestaron por la decisión de la FIFA de organizar el torneo nuevamente en Europa. La inconformidad provocó que equipos como Argentina decidieran retirarse del proceso, en una especie de boicot que evidenció la tensión entre las federaciones del Viejo Continente y las del continente americano.
También existen precedentes de renuncias una vez iniciado el torneo. Uno de los más recordados ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA 1950, cuando la Selección de India terminó abandonando el certamen antes de viajar, dejando incompleto el grupo en el que competiría la Selección de fútbol de Suecia. Ese episodio obligó a reorganizar el calendario y redujo el número de partidos del grupo.
Más allá de renuncias voluntarias, también han existido casos de selecciones que quedaron fuera de la Copa del Mundo por razones políticas o disciplinarias. Durante décadas, la Selección de fútbol de Sudáfrica fue excluida de la FIFA debido al régimen del apartheid, lo que le impidió competir en los torneos internacionales entre los años sesenta y principios de los noventa.
Situaciones similares se han repetido en otros contextos históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las selecciones de Selección de fútbol de Alemania y Selección de fútbol de Japón quedaron fuera del Mundial de 1950 debido a las sanciones internacionales impuestas tras el conflicto global, lo que demuestra cómo los acontecimientos políticos pueden impactar directamente en el deporte.
Incluso en tiempos recientes, la relación entre política y futbol ha generado exclusiones o amenazas de boicot. La invasión de Ucrania derivó en la suspensión internacional de la Selección de fútbol de Rusia, que quedó fuera de las competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA, incluyendo su camino rumbo a los torneos mundialistas.
El caso de Irán, sin embargo, podría convertirse en uno de los retiros más significativos de la era moderna del futbol, pues se trataría de una selección ya clasificada que decide no acudir a la fase final del torneo. La decisión abre interrogantes sobre quién ocupará su lugar y cómo responderá la FIFA ante un hecho que recuerda que, incluso en el escenario más global del deporte, la realidad política del mundo puede imponerse sobre el balón.